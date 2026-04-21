Катар возвращает зарубежные авиарейсы
Катар начал постепенно возвращать рейсы иностранных авиакомпаний, сообщает Zakon.kz.
Управление гражданской авиации Катара выпустило уведомление для пилотов. В нем говорится о постепенном возобновлении полетов иностранных авиакомпаний в государстве Катар через международный аэропорт Хамад.
"Решение принято после всесторонней оценки ситуации, проведенной в координации со всеми соответствующими национальными органами, для обеспечения высочайшего уровня готовности и оперативной эффективности", – заявили в ведомстве.
Подтверждено, что все полеты и связанные с ними операции будут осуществляться в соответствии с высочайшими мировыми стандартами безопасности, с принятием всех необходимых мер предосторожности для защиты пассажиров и авиационного персонала.
"Безопасность всех остается нашим главным приоритетом", – подчеркнули власти страны.
Ранее авиакомпания Qatar Airways продлила действие специальных условий по изменению авиабилетов.
