Катар возвращает зарубежные авиарейсы

Катар начал постепенно возвращать рейсы иностранных авиакомпаний, сообщает Zakon.kz.

Управление гражданской авиации Катара выпустило уведомление для пилотов. В нем говорится о постепенном возобновлении полетов иностранных авиакомпаний в государстве Катар через международный аэропорт Хамад.

"Решение принято после всесторонней оценки ситуации, проведенной в координации со всеми соответствующими национальными органами, для обеспечения высочайшего уровня готовности и оперативной эффективности", – заявили в ведомстве.

Подтверждено, что все полеты и связанные с ними операции будут осуществляться в соответствии с высочайшими мировыми стандартами безопасности, с принятием всех необходимых мер предосторожности для защиты пассажиров и авиационного персонала.

"Безопасность всех остается нашим главным приоритетом", – подчеркнули власти страны.

Ранее авиакомпания Qatar Airways продлила действие специальных условий по изменению авиабилетов.