Общество

Наиболее важные моменты новой Конституции назвал Бектенов

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 09:19 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 18 марта 2026 года на заседании правительства поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал этот процесс судьбоносным моментом в новейшей истории Казахстана.

"Проводимая всесторонняя трансформация нашей страны под руководством главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и активной поддержке общества делает Казахстан более устойчивым к любым вызовам. Основной закон страны укрепит политическую стабильность, позволит осуществить дальнейшую модернизацию всех сфер экономики и общества", – сказал Бектенов.

По его словам, этот важнейший документ определяет будущее развитие нашей нации на долгосрочный период, закладывая фундаментальные постулаты единства и справедливости, закона и порядка.

Он гарантирует полноценное участие населения в политической системе страны, защиту прав и свобод граждан, условия для качественного развития человеческого капитала, науки и культуры, цифровой среды, соблюдения экологической безопасности.

"Важным моментом является укрепление принципов правового государства через широкие процессуальные права, закрепление конституционного права на юридическую помощь и защиту персональных данных. Как отметил президент, новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности, Суверенитета и Независимости. Казахстанцы своими голосами продемонстрировали настоящий патриотизм, поддержав все инициативы главы государства. Мы являемся свидетелями признания со стороны международного сообщества лидерства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и прогрессивности принятой Конституции. Это подчеркивает высокий авторитет Казахстана и успех проводимых реформ", – отметил премьер.

Он подчеркнул, что Кабмин обеспечить достижение поставленных целей, качество и динамику проводимых реформ.

"В соответствии с поручением главы государства правительство совместно с Парламентом в оперативном режиме должно привести в соответствие с новой Конституцией ряд законов и подзаконных актов. Речь идет в первую очередь о принятии пяти новых и корректировке восьми действующих конституционных законов и более 60-ти законов, включая кодексы. Кроме того, необходимо разработать и утвердить План мероприятий по продвижению Конституции. Это предполагает массовое издание Конституции, ее размещение на общедоступных электронных платформах, разработку методических рекомендаций и учебных пособий для сферы образования", – добавил Бектенов.

Ранее мы писали, что новая Конституция РК вступит в силу 1 июля 2026 года.

Азамат Сыздыкбаев
Новые поручения по сохранению Аральского моря дал Бектенов
Олжас Бектенов проголосовал на референдуме по вопросу принятия новой Конституции РК
Бектенов поручил системно и оперативно проанализировать нормы Налогового кодекса
Главный тренер "Астаны" прокомментировал финансовые проблемы команды
КФФ назначила судей на матчи третьего тура КПЛ
Два лидера "Кайрата" покинут команду и уедут в Финляндию
В Черногории проходит престижный турнир по боксу с участием казахстанцев
