Общество

Статус столицы Казахстана закрепят в новом конституционном законе

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 10:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 18 марта 2026 года на заседании правительства озвучил основные направления нового Конституционного закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект разработан в целях совершенствования административно-территориального устройства страны и направлен на уточнение отдельных норм, а также совершенствование правоприменительной практики.

"Проект закона предусматривает определение категорий областей, районов, городов и сельских населенных пунктов, а также полномочий компетентных органов по их образованию и реорганизации. Таким образом, законопроект направлен на обеспечение территориальной целостности и устойчивости государства. Кроме того, на уровне конституционного закона будет определен статус столицы", – сказал Жумангарин.

По его словам, это обеспечит устойчивое развитие столицы, повысит качество городской среды, уровень комфортности жизни населения и эффективность государственного управления.

Также проект конституционного закона предусматривает особенности местного управления в столице, включая вопросы градостроительства, миграции, транспорта, земельных отношений.

"В настоящее время по проектам конституционных законов об административно-территориальном устройстве и статусе столицы консультативные документы регулирующей политики согласованы с государственными органами и размещены на портале "Открытые нормативно-правовые акты". В соответствии с установленными процедурами законопроекты будут внесены на рассмотрение Мажилиса Парламента до конца апреля текущего года", – пообещал Жумангарин.

Ранее Жумангарин назвал дату рассмотрения Парламентом Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау". Наиболее важные моменты новой Конституции назвал премьер-министр Олжас Бектенов.

Азамат Сыздыкбаев
