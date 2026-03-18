Общество

Полиция Астаны предупредила некоторых собственников квартир

Фото: freepik
Сегодня, 18 марта 2026 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны обратились с важным предупреждением к собственникам "резиновых" квартир, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что за проживание без регистрации по месту жительства предусмотрена административная ответственность. Также ответственность предусмотрена для собственников жилья, допустивших проживание граждан без регистрации.

"Сотрудниками полиции проводится системная работа по выявлению адресов с массовой регистрацией граждан без фактического проживания, так называемых "резиновых" квартир. В этих целях организуются рейдовые мероприятия, поквартирные обходы, а также отрабатывается оперативная информация... Департамент полиции призывает граждан соблюдать требования законодательства в сфере регистрации по месту жительства и не допускать фиктивной прописки, а также сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы".Пресс-служба ДП Астаны

Также стражи порядка напомнили, что в столице маслихатом установлены нормативы регистрации по месту жительства – не менее 15 квадратных метров полезной площади на одного человека.

"При поступлении срочного сигнала – жалоб соседей, сообщений участковых инспекторов или оперативной информации – сотрудниками миграционной службы совместно с участковыми проводится проверка. С использованием информационных систем МВД устанавливается количество зарегистрированных по адресу граждан и фактически проживающих лиц".Пресс-служба ДП Астаны

Отмечается, что благодаря принимаемым мерам за последние 5 лет количество "резиновых" квартир в Астане значительно сократилось.

За этот период к административной ответственности привлечено более 7000 тыс. собственников квартир.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
