Общество

На 3,5 градуса ежегодно будет повышаться температура в Казахстане с 2050 года

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 17:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Комитета предупреждения ЧС Серик Джунисбеков 18 марта 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о ежегодном потеплении в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что с 1976 года в Казахстане идет потепление воздуха на 1,8 градуса, что усугубляет ситуацию с паводками.

"Казахстан находится в середине материка Евразии. И в этой связи все процессы, которые происходят в мире по изменению климата, в Казахстане проходят ярче, резче и усугубляются тем, что у нас нет больших водных объектов, как мировых океанов и так далее. Так что ситуация будет ухудшаться. Температура, например, к 2050 году на 3,5 градуса будет повышаться в Казахстане. На западе Казахстана будет еще больше иметь амплитуду роста. Но глобально эти 3,5 градуса нам дают только на данный момент", – сказал представитель МЧС.

Он также пояснил, что дата вскрытия рек после зимы немного приблизилась.

"То есть реки вскрываются раньше, чем это было до изменения температуры. Такой негативный эффект несет увеличение температуры... ...У нас предусмотрены адаптационные мероприятия при изменении климата... ... При их внедрении негативное влияние данных процессов будет минимизировано", – добавил спикер.

Ранее сообщалось, что пять регионов Казахстана остаются в зоне риска паводков.

Азамат Сыздыкбаев
Будут ли повышать стипендии в Казахстане в 2026 году
В МСХ ожидают снижение цен на рыбу на 10-12% в 2026 году
Ситуация тревожная: в Казахстане растет заболеваемость корью
