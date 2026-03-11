Пять регионов Казахстана остаются в зоне риска паводков

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев на брифинге в Сенате 11 марта 2026 года рассказал о готовности Казахстана к паводковому периоду и назвал пять регионов с повышенными рисками подтоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что весна уже наступила и в ближайшее время возможен приход паводков. В этой связи они поинтересовались, все ли регионы страны готовы к паводковому периоду, какова общая степень готовности и какие территории на данный момент считаются потенциально опасными.

"Что касается паводков, наши силы и средства министерства и другие государственные органы, которые принимают участие в предупреждении и ликвидации, готовы. На данный момент по системе определены 5 регионов, которые находятся в зоне риска: Северо-Казахстанская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области и область Абайс. Данная ситуация нами отслеживается в ежедневном формате. С 1 марта у нас действует круглосуточный оперативный штаб на базе командного центра. Поэтому все предупредительные меры совместно с местными исполнительными органами приняты, инженерные работы проведены, угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем. Наши силы и средства готовы", – озвучил Кеген Турсынбаев.

Представители СМИ также поинтересовались, почему именно эти пять регионов находятся в зоне риска и означает ли это, что они недостаточно подготовились к паводковому периоду.

"Это зависит от снежного покрова, от промерзания почвы, поэтому анализ проводится совместно с гидрометеорологами и другими подразделениями. Эти регионы отнесены к зоне риска, но будут приняты все меры, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов", – сказал Кеген Турсынбаев.

Вместе с тем у вице-министра спросили, как он относится к критике со стороны депутатов относительно готовности гидротехнических и защитных сооружений.

"Они находятся в ведении Министерства водных ресурсов. Мы совместно работаем. На данный момент они все находятся в исправном состоянии. Наполнение водохранилищ в районе 85%. То есть весна уже начинается. В общем, до конца не заполнены. Находящимся рядом и по течению населенным пунктам никакой угрозы не представляют. Соответствующая работа проводится", – дополнил Кеген Турсынбаев.

На вопрос журналистов о том, можно ли оценивать готовность к паводкам на 100%, он ответил, что силы и средства полностью готовы.

Кроме того, вице-министра попросили прокомментировать ситуацию с уже произошедшими подтоплениями в Мангистауской области и в Семее.

"Вчера в Семее была дождливая погода, температура была плюсовая, происходило таяние. Поэтому были подтопления дворов, и в несколько домов на 3-4 см зашла вода. Поэтому наши службы совместно с городскими службами местных исполнительных органов, соответственно, оказывали помощь", – сказал Кеген Турсынбаев.

Журналисты также уточнили, как представитель профильного ведомства оценивает подготовку местных исполнительных органов к паводковому периоду.

"Местные исполнительные органы, естественно, по своей линии к паводкам готовятся. Есть коммунальные службы, которые занимаются этим в городе. Поэтому, я думаю, есть, кому их оценивать, но мы в тесном взаимодействии работаем. Я думаю, по результатам прохождения паводков 2026 года будет видно, кто был готов, а кто нет. На данный момент готовность у всех к реагированию", – дополнил Кеген Турсынбаев.

Он добавил, что угрозы паводков в Астане нет, а возникающие из-за таяния снега или дождей локальные подтопления оперативно устраняются коммунальными службами при содействии профильных служб.

Ранее стало известно, что коммунальные и спасательные службы работают в Семее без перерывов.