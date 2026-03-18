Новые социальные гарантии для госслужащих: сколько средств потребуется из бюджета

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев 18 марта 2026 года в Мажилисе рассказал, сколько средств может потребоваться на реализацию законопроекта "О государственной службе Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты Мажилиса ранее поддержали поправки в первом чтении. Законопроектом предусмотрен ряд мер, направленных на повышение привлекательности государственной службы, а также привлечение и удержание квалифицированных кадров. В ходе обсуждения депутат Татьяна Савельева поинтересовалась, каков общий объем расходов, необходимых для реализации законопроекта.

"Предусмотренные законопроектом социальные гарантии получили одобрение на республиканской бюджетной комиссии. Данные меры предполагается вводить поэтапно, без резкого увеличения нагрузки на бюджет. На 2026 год у нас предусмотрены только те поддержки, которые касаются перевода в регион и выход на пенсию. Остальные суммы планируются в бюджете на 2029 год. Как будет приниматься закон, мы будем планировать дальнейшие направления. В 2029 году – это горизонтальное продвижение, индексация заработной платы госслужащих. В 2029 году где-то около 67 млрд тенге", – сообщил Дархан Жазыкбаев.

Ранее глава АДГС разъяснил планы по пересмотру подходов и оснований дисциплинарной ответственности для чиновников.