Сделать связь через спутники доступной для всех предлагают в Мажилисе

Депутат Олжас Нуралдинов на пленарном заседании Мажилиса 18 марта 2026 года рассказал о новых технологиях связи, которые можно было бы ввести в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен в своем запросе на имя заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева отметил, что в чрезвычайных ситуациях важна устойчивая связь.

"Ежегодно в нашей стране возникают ситуации, когда отсутствие устойчивой связи серьезно осложняет процесс спасения людей. Зимой из-за буранов и метелей регулярно закрываются сотни километров автомобильных дорог, и люди оказываются на трассах вдали от населенных пунктов и зон устойчивого покрытия мобильной связи. Нередки случаи, когда после ДТП водители и пассажиры не могут оперативно вызвать скорую помощь или полицию. Особую актуальность проблема связи имеет в удаленной и горной местности", – отметил Олжас Нуралдинов.

Между тем в мире, по его данным, активно развивается новая технология спутниковой мобильной связи Direct-to-Cell. Ее особенность заключается в том, что обычные смартфоны с поддержкой 4G/LTE могут подключаться напрямую к низкоорбитальным спутникам без использования дополнительного оборудования и без необходимости установки наземных базовых станций.

"Фактически спутники в такой системе выполняют функцию мобильных базовых станций в космосе, обеспечивая связь на огромных территориях, где строительство традиционной инфраструктуры связи экономически или технически затруднено. На первом этапе такая технология позволяет передавать сообщения, координаты и сигналы о помощи. Именно такая минимальная связь в условиях отсутствия покрытия может стать решающим фактором для своевременного реагирования и сохранения жизни наших граждан", – подчеркнул парламентарий.

В этой связи он поинтересовался, какие нормативные или технические ограничения сегодня препятствуют внедрению таких технологий в Казахстане и в какие сроки возможно практическое внедрение решений спутниковой мобильной связи в стране.

