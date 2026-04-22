Экономика и бизнес

До 80% заведений общепита в Казахстане могут закрыть из-за новых саннорм

бизнес, Мажилис, санитарные требования , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 17:07 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Депутат Олжас Нуралдинов на пленарном заседании Мажилиса 22 апреля 2026 года раскритиковал новые санитарные требования, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что поступают обращения от предпринимателей в сфере общественного питания в связи с новыми санитарными требованиями, утвержденными Министерством здравоохранения в марте 2026 года.

"По информации бизнеса, отдельные положения данных правил в их текущей редакции вызывают серьезную обеспокоенность в части их применимости. Речь идет о требованиях, касающихся условий эксплуатации, инженерной инфраструктуры, технологических процессов и зонирования, которые на практике могут повлечь необходимость существенного переоборудования уже функционирующих предприятий. При этом в нормативном акте отсутствует четко определенный механизм применения новых требований к действующим объектам, включая порядок, сроки и пределы их приведения в соответствие", – заявил он.

В итоге, по его словам, вся неопределенность переносится в сферу правоприменения, что может привести к субъективной трактовке на местах.

"Фактически формируется ручное регулирование, при котором судьба бизнеса зависит не от закона, а от позиции конкретного проверяющего. В этой связи предприниматели либо будут вынуждены нести значительные затраты на переделку уже функционирующего бизнеса, либо уходить с рынка. По оценкам самой отрасли, под угрозой может оказаться 70-80% действующих объектов. И речь идет не о крупных сетях, а о малом и среднем бизнесе – кафе, столовых, семейных заведениях, которые формируют занятость, налоговую базу и доступность услуг для населения", – сетует мажилисмен.

При этом, по его словам, в европейской практике четко разграничиваются: новые объекты – по современным стандартам, действующие – с учетом их фактических условий. Такой подход, отметил депутат, позволяет обеспечивать безопасность без разрушения бизнеса.

В этой связи Олжас Нуралдинов предложил пересмотреть порядок применения новых санитарных требований к действующим объектам общественного питания, установить перечень требований, обязательных к приведению в соответствие, с учетом фактических условий объектов и в целом исключить возможность произвольной трактовки норм, а также условий, способствующих возникновению коррупционных рисков.

26 марта 2026 года сообщалось, что министр здравоохранения внесла изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания". Часть пунктов вводится в новой редакции с 1 июля 2026 года.

Оксана Даирова
