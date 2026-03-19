Сенат ратифицировал соглашение с группой Всемирного банка

Сенат ратифицировал 19 марта 2026 года Рамочное соглашение о партнерстве между правительством Казахстана и организациями группы Всемирного банка, направленного на расширение сотрудничества и поддержку устойчивого экономического роста, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что целью является укрепление сотрудничества, направленного на достижение целей Рамочной стратегии партнерства группы Всемирного банка в Казахстане на 2020-2025 годы, а также последующих стратегий и Национального плана развития до 2029 года в рамках реализации Стратегии "Казахстан-2050".

Отмечается, что заключение соглашения расширит инструменты финансирования проектов, направленных на устойчивый экономический рост и повышение уровня жизни, снизит нагрузку на бюджет и поможет определить приоритетные направления инвестиций.

Ратификация соглашения позволит применять политику и правила Всемирного банка в области:

антикоррупционных норм;

закупок товаров, работ и услуг;

экологических и социальных стандартов;

доступности информации;

гендерного развития.

Рамочным соглашением предусматривается сотрудничество по следующим основным направлениям:

повышение макроэкономической и фискальной устойчивости экономики;

модернизация инфраструктуры;

содействие в развитии сельскохозяйственного сектора;

улучшение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса;

увеличение инвестиций в социальные сектора, в том числе в здравоохранение и образование;

инновационное и цифровое развитие;

повышение энергоэффективности и устойчивости к изменению климата.

