Сенат ратифицировал соглашение с группой Всемирного банка
В заключении к документу указано, что целью является укрепление сотрудничества, направленного на достижение целей Рамочной стратегии партнерства группы Всемирного банка в Казахстане на 2020-2025 годы, а также последующих стратегий и Национального плана развития до 2029 года в рамках реализации Стратегии "Казахстан-2050".
Отмечается, что заключение соглашения расширит инструменты финансирования проектов, направленных на устойчивый экономический рост и повышение уровня жизни, снизит нагрузку на бюджет и поможет определить приоритетные направления инвестиций.
Ратификация соглашения позволит применять политику и правила Всемирного банка в области:
- антикоррупционных норм;
- закупок товаров, работ и услуг;
- экологических и социальных стандартов;
- доступности информации;
- гендерного развития.
Рамочным соглашением предусматривается сотрудничество по следующим основным направлениям:
- повышение макроэкономической и фискальной устойчивости экономики;
- модернизация инфраструктуры;
- содействие в развитии сельскохозяйственного сектора;
- улучшение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса;
- увеличение инвестиций в социальные сектора, в том числе в здравоохранение и образование;
- инновационное и цифровое развитие;
- повышение энергоэффективности и устойчивости к изменению климата.
