Общество

Сенат ратифицировал соглашение с группой Всемирного банка

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 13:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сенат ратифицировал 19 марта 2026 года Рамочное соглашение о партнерстве между правительством Казахстана и организациями группы Всемирного банка, направленного на расширение сотрудничества и поддержку устойчивого экономического роста, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что целью является укрепление сотрудничества, направленного на достижение целей Рамочной стратегии партнерства группы Всемирного банка в Казахстане на 2020-2025 годы, а также последующих стратегий и Национального плана развития до 2029 года в рамках реализации Стратегии "Казахстан-2050".

Отмечается, что заключение соглашения расширит инструменты финансирования проектов, направленных на устойчивый экономический рост и повышение уровня жизни, снизит нагрузку на бюджет и поможет определить приоритетные направления инвестиций.

Ратификация соглашения позволит применять политику и правила Всемирного банка в области:

  • антикоррупционных норм;
  • закупок товаров, работ и услуг;
  • экологических и социальных стандартов;
  • доступности информации;
  • гендерного развития.

Рамочным соглашением предусматривается сотрудничество по следующим основным направлениям:

  • повышение макроэкономической и фискальной устойчивости экономики;
  • модернизация инфраструктуры;
  • содействие в развитии сельскохозяйственного сектора;
  • улучшение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса;
  • увеличение инвестиций в социальные сектора, в том числе в здравоохранение и образование;
  • инновационное и цифровое развитие;
  • повышение энергоэффективности и устойчивости к изменению климата.

Ранее Сенат ратифицировал протокол ИКАО о расширении ключевых органов авиации.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Мажилис ратифицировал соглашение Казахстана с Всемирным банком
11:50, 04 марта 2026
Мажилис ратифицировал соглашение Казахстана с Всемирным банком
Сенат ратифицировал соглашение между ЕАЭС и Сингапуром
10:02, 19 декабря 2024
Сенат ратифицировал соглашение между ЕАЭС и Сингапуром
Сенат ратифицировал соглашение о реадмиссии с Австрией
13:20, 05 марта 2026
Сенат ратифицировал соглашение о реадмиссии с Австрией
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-легионер КПЛ сравнил уровень чемпионата Казахстана и Беларуси
13:00, Сегодня
Экс-легионер КПЛ сравнил уровень чемпионата Казахстана и Беларуси
Почему у "Кайсара" возникли проблемы с заявкой звёздного легионера
12:39, Сегодня
Почему у "Кайсара" возникли проблемы с заявкой звёздного легионера
Ризабек Айтмухан раскрыл свои планы на 2026 год
12:20, Сегодня
Ризабек Айтмухан раскрыл свои планы на 2026 год
Елена Рыбакина рассказала о мотивации перед топ-турниром в Майами
12:04, Сегодня
Елена Рыбакина рассказала о мотивации перед топ-турниром в Майами
