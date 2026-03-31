Память о героизме: как создавали нашумевшую скульптуру в Алматы

Новую скульптуру на реке Большая Алматинка, которая впадает в озеро Сайран, все еще продолжают горячо обсуждать. История о спасении собаки растопила сердца всего мира. Теперь уже к историческому месту в Алматы тянутся толпы людей. Zakon.kz узнал, как создавался нашумевший арт-объект.

Как это было

Новый арт-объект на склоне реки алматинцы заметили 18 марта. В его основу легла реальная история. Правда, она случилась еще 10 лет назад. Тогда в русле реки оказалась собака. Прохожие поспешили ей на помощь. Несмотря на крутой склон, пятеро мужчин создали живую цепь, держась руками друг за друга. Таким способом они вытащили пса, который был напуган и нисколечко не сопротивлялся. Инцидент попал на камеры очевидца и мгновенно разлетелся по соцсетям.

И вот спустя несколько лет история о неравнодушии, доброте и сплоченности незнакомцев обрела форму в металле.

Кто автор идеи?

Все благодаря 46-летнему алматинцу Евгению Костылеву. Он главный креативный директор одного из холдингов, в который входит рекламное агентство. Именно ему принадлежит идея о возведении такой скульптуры.

"Я – автор идеи, но над скульптурой потрудились многие. Например, представитель банка придумал интерактивную фишку с вытянутой вперед рукой, чтобы каждый прохожий мог взяться за нее и стать частью этой цепочки человечности. Наши мысли перевести в форму удалось благодаря скульптору Ербосыну Мельдибекову. Также сотрудники акимата Алматы помогли с местом и разрешением". Евгений Костылев

Фото: Виктор Магдеев

Евгений Костылев рассказал, что нашел это видео в интернете 10 лет назад. Еще тогда он был очень горд героями.

"Мир уже давно сходит с ума. Разделяется, теряет человечность и гуманность. И тут вдруг – абсолютно незнакомые люди, не делясь на национальности, религии или политические взгляды, берутся за руки и встают в цепочку, чтобы спасти жизнь живого существа. Вот эти люди – наши, родные, настоящие казахстанцы, а не те, которых мы иногда встречаем в комментариях в интернете. Это возвращает веру в человечность и человечество. Что невозможно сделать одному, становится возможным, когда мы вместе! Тогда еще 10 лет назад я скачал видео и сохранил, потому что было ощущение "с этим надо что-то сделать". Что-то хорошее, большое, яркое и настоящее. Что послужит примером и вдохновением для всех. И до поры до времени оно лежало в долгом ящике и ждало своего момента". Евгений Костылев

Наконец, только в прошлом году автору идеи захотелось добрую историю увековечить в скульптуре, не как памятник прошлому, а как назидание будущему.

"Мысль о скульптуре вернул к жизни акционер нашего холдинга Антон Буравлев, который 1,5 года назад предложил подумать, что полезного можно сделать для нашего города. И я вспомнил про эту историю, наконец пришло ее время. Поделился с Антоном Кимом, он сразу оказал поддержку. Мы были уверены, что эта скульптура "завирусится" и станет культурным событием, но такой глобальный масштаб стал приятной неожиданностью". Евгений Костылев

На полную реализацию проекта потребовалось 1,5 года. Была проведена титанически сложная и долгая работа, признается алматинец.

"Начиная с оформления множества разрешений, определения места расположения, изначально нам не давали то самое место, где произошел этот случай. Продолжая разработку компании, скетчи будущего памятника, который мы сначала выполняли в нейросети и 3D, просчитывая разные варианты, высчитывая пропорции. И заканчивая созданием памятника, важно было повторить телосложение и позы героев, передать их мысли, старались сберечь даже одежду до мельчайших деталей. Долго обсуждали скетчи, потом смотрели и комментировали скульптуры из глины в полный размер, лица, эмоции, жесты, положение собаки, ее лап, на встречах, фотографиях, ездили к скульптору в мастерскую и много всего другого". Евгений Костылев

Жаркие споры и шедевральный результат

Про детали арт-объекта рассказал скульптор Ербосын Мельдибеков. Он поделился, что сначала просто принял заказ, но, ознакомившись с видео спасения, был тронут.

"Предложение мне поступило 1,5 года назад. Ко мне обратились дизайнеры Аэлита Жумаева и Эркен Кагаров. Пришли в мастерскую и попросили участвовать в проекте. Идея была готова, я ознакомился и согласился. Историю про спасение собаки мельком слышал, но подробностей не знал. Я люблю работать с архивными материалами и историческими фактами, поэтому запросил все материалы. Увидев видео, идея мне очень понравилась. Потому что эта добрая история в наши дни – как бальзам на душу". Ербосын Мельдибеков

Ербосын Мельдибеков, включая свою команду, пригласил на работу мастеров из Санкт-Петербурга, Бишкека и Алматы. Вместе они создали арт-объект из четырех человеческих фигур и одной собаки. Их размер от 180 см до двух метров, а вес каждой от 120 до 200 килограммов.

"Я выбрал момент из видео, который бы с разных ракурсов хорошо смотрелся. Решил, что на этом основании будем делать скульптуру. В заказе, как и в реальной истории, было пять фигур. Но, приступив, я понял, что лучше оставить четыре человеческие фигуры и собаку. Потому что они вплотную стояли бы и портили вид. Я хотел сделать динамичный круг, который можно рассматривать под разным углом, даже на большом расстоянии. Поэтому начал объект со скульптуры с протянутой рукой, который приглашает прохожих на помощь". Ербосын Мельдибеков

Сначала скульптуру планировали возвести в другом месте, но авторам все же удалось занять тот отрезок, где все и произошло.

"Было очень сложно, потому что место очень тяжелое, там крутой овраг, градусная линия и бетонная поверхность. Долго думали, как поступать, горячо спорили, решали, как будем монтировать, учитывали, какие риски есть. Когда установили скульптуру – она сразу заиграла другими красками. Увидели результат – нам самим все понравилось. Мы не ожидали, что объект станет таким нашумевшим". Ербосын Мельдибеков

Герои среди нас

История обещает получить продолжение, потому что после второй волны шума вокруг произошедшего откликнулись герои, спасшие собаку. Один из них – 30-летний алматинец Биржан Сейдахмет. Парень, рассказывая о себе, отметил, что женат, воспитывает четырех сыновей и занимается автозапчастями.

"Случай произошел в 2016 году, дату точно уже не помню. Мы гуляли вдоль озера Сайран. Проходя через мост, заметили собаку в воде. Сначала она была сверху, потом утекла вниз. Парень в кепке поспешил на помощь. К нему тут же присоединились прохожие. Но им не хватало людей, чтобы организовать живую цепь. Я был помоложе, похудее, легко спустился вниз, встал вторым и вытянули собаку на сушу. Пес был небольшой, он был напуган и совсем не сопротивлялся. Его тут же забрали другие, стали утешать". Биржан Сейдахмет

Молодой человек признается, что тогда не испытывал никаких чувств: ни страха, ни гордости. Каждый из героев разбежался по своим делам и, вероятно, быстро забыл про этот случай.

"Потом появилось видео спасения, оказывается, этот момент успел кто-то запечатлеть. Кадры быстро разлетелись по разным пабликам. Брат позвонил, сказал зайти в соцсети. Я увидел, что меня под видео отмечают знакомые". Биржан Сейдахмет

И в этот раз, когда спустя 10 лет, его подвиг прогремел в Сети, парень отнесся к происходящему спокойно.

"Конечно, это неожиданно и приятно. Но славу какую-то я не испытывал. Этот монумент, прежде всего, о подвиге незнакомцев, которые не прошли мимо беды. Поэтому сходить на место и увидеть его – не подумал. Но мне позвонила журналист одного из алматинских изданий и пригласила на встречу. Тогда мне стало волнительно. Мы с супругой пришли к скульптуре. Снова вспомнил тот день, трагедию и спасение. Из-за того, что в наше время развит интернет, я в одночасье стал знаменитым, и мои близкие говорят, что гордятся мной. С другими героями я не знаком, никто из них со мной не связывался". Биржан Сейдахмет

Насколько алматинцы сплочены, говорят по сей день по всему миру. Вероятно, собрать и узнать каждого героя, а также узнать, как сложилась судьба спасенной собаки, станет еще одним поводом для широкого обсуждения. А пока горожане с удовольствием фотографируются у столь необычной скульптуры.