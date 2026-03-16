Общество

От -10 до +19°С, дожди и гололед: какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент

ветка, снег, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 15:39 Фото: unsplash
В ближайшие дни в Астане ожидаются гололед и морозы до -10°С, в Алматы будет без осадков и туманно, а в Шымкенте потеплеет до +19°С, но с дождями и грозами. Об этом говорится в прогнозе на 17-19 марта 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 17 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +2+4°С.
  • 18-19 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +3+5°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +9+11°С.
  • 18 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +11+13°С.
  • 19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 17 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +14+16°С.
  • 18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +17+19°С.
  • 19 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

Шымкент в опасности: штормовой ветер и туман грозят жителям

Ранее синоптики сообщили, что 17-19 марта 2026 года погода удивит казахстанцев. Из прогноза следует, что ожидается резкое потепление до +20°С, но со снегом и дождями. Подробнее – здесь.

Динара Халдарова
