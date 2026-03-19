В Казахстане побит абсолютный температурный рекорд за всю историю

Февраль 2026 года в Казахстане выдался неустойчивым и контрастным: от рекордного тепла и дождей до сильных снегопадов и метелей. Об этом говорится в отчете синоптиков РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

В целом, как отмечают специалисты, температура воздуха на большей части территории страны превышала климатическую норму на 1-6°С. Около нормы она сохранялась на западе и в северных регионах, тогда как на крайнем западе Западно-Казахстанской области наблюдался пониженный температурный фон. При этом количество осадков на большей части страны превысило норму в 1,3-6 раз.

Известно, что в начале месяца большая часть страны находилась под влиянием активной циклонической деятельности.

Через территорию Казахстана проходили атмосферные фронты, вызвавшие обильные осадки.

Например, 6 февраля на метеостанции Астана (Акмолинская область) за сутки выпало 23 мм осадков в виде снега, что превышает месячную норму февраля (норма 17 мм) и составляет 135% от нормы всего месяца всего за один день.

На МС Акколь также выпавшие осадки превысили норму, выпало 21 мм при норме за месяц 16 мм, на МС Степногорск – 14 мм (норма 13 мм). В Туркестанской области 9-10 февраля на МС Ачисай за два дня выпало 91 мм осадков, что превысило месячную норму (74 мм) на 23%.

"Южные регионы, а затем и восточные регионы страны в начале периода находились под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, что привело к повышению температуры воздуха до рекордных значений". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Так, 2 февраля на МС Шымкент (Туркестанская область) температура воздуха достигла +15,6°C, превысив рекорд 2021 года (+14,5°C).

Уже 4 февраля на МС Кызылорда показатели температуры составили +13,4°C, превысив рекорд 2003 года (+12,9°C), на МС Туркестан +17,5°С, что выше прежнего температурного рекорда 2003 года (+16,4°С).

6 февраля на МС Павлодар столбики термометра достигли отметки +2,8°C, превзойдя температурный максимум 2006 года (+2,3°C), на МС Усть-Каменогорск зафиксирован показатель +4,7°С, что выше прежнего температурного рекорда 2001 года (+3°С).

Материал по теме Казахстан обновил температурный рекорд, державшийся 51 год

Во второй декаде погоду определяли циклоны и атмосферные фронты, вызвавшие сильные осадки, особенно на юге и юго-востоке страны.

Очень сильный снег наблюдался 11 февраля на МС Рыскулова (Туркестанская область): выпало 39 мм при норме за месяц 97 мм, 12 февраля на МС Балхаш (Карагандинская область) за день выпало 10 мм, практически норма за месяц (норма 12 мм), в тот же день на МС Тараз (Жамбылская область) наблюдались сильные осадки 35 мм (норма за месяц 36 мм).

19 февраля на МС Карауыл (область Абай) наблюдались сильные осадки 15 мм, что превысило месячную норму в два раза (норма 7 мм).

В этот же период вновь отмечались температурные рекорды: 14 февраля на МС Актау (Мангистауская область) показатели температуры составили +17,2°C, превысив рекорд 2024 года (+14,1°C). 15 февраля на МС Туркестан (Туркестанская область) столбики термометра достигли отметки +22°C, превзойдя температурный максимум 2004 года (+20,8°C).

17-18 февраля вновь на МС Актау (Мангистауская область) были побиты рекорды +11,4°С, что выше показателя 1978 года (+17,0°С), 18 февраля температура воздуха повышалась до +13°С, что побило рекорд 2022 года (11,4°С).

Также 18 февраля были побиты рекорды на 3 станциях: на МС Павлодар (Павлодарская область) +3,4°С, что выше прежнего температурного рекорда 1983 года (+5°С), на МС Семей (область Абай) столбики термометра достигли отметки +5,6°C, превзойдя температурный максимум 1943 года (+3,3°C), на МС Кокшетау зафиксирован показатель +8°С, что выше прежнего температурного рекорда 1978 года (+0,1°).

Материал по теме Зима пошутила: в Алматы 19 февраля потеплело до +22°С

"19 февраля на МС Алматы столбик термометров поднялся до +23,6°С, тем самым побив рекорд за всю историю наблюдений с 1859 года, предыдущий рекорд был зафиксирован 17 февраля 1979 году и составил +19°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В третьей декаде февраля с влиянием северного холодного антициклона на большей части Казахстана установилась устойчивая морозная погода без осадков.

В северной половине и на востоке страны температура воздуха в отдельные дни понижалась до -30-39°С, при этом рекордов по минимальным температурам воздуха не наблюдалось.

"В целом февраль 2026 года характеризовался обилием осадков, частой сменой синоптических процессов и значительными температурными колебаниями, объединив в себе как зимние явления, так и эпизоды аномального тепла". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Материал по теме На 3,5 градуса ежегодно будет повышаться температура в Казахстане с 2050 года

