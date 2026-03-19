Более 7 тысяч казахстанских педагогов повысили квалификацию в 2025 году

Вице-министр просвещения Шынар Акпарова 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК рассказала о мерах по развитию профессиональных навыков учиетелей, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что профессиональное развитие педагогов – один из главных приоритетов ведомства. "Основной акцент сделан на непрерывное развитие учителей, расширение практик коучинга и наставничества. В прошлом году более 7 тысяч педагогов повысили квалификацию по предметам через современную LMS-платформу", – сообщила Акпарова. Кроме того, по ее словам, свыше 1600 педагогов приняли участие в предметных семинарах, организованных на базе Назарбаев Интеллектуальных школ. "Курсы охватывали физику, химию, биологию, информатику, основы искусственного интеллекта и навыки эффективного использования школьных лабораторий. Эта работа будет продолжена на системной основе", – пообещала вице-министр. Ранее вице-министр просвещения Жайык Шарабасов прокомментировал вопрос размещения некоторых частных школ в бывших складах и банях.

