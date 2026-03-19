Общество

Погода ухудшится: что ждет Казахстан 20 марта

Туман, горная местность, туман в горах, облака, облачность, горы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 18:04 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз по всей стране на пятницу, 20 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В распространенном релизе метеорологов сказано, что обширный антициклон сохранит погоду преимущественно без осадков практически на всей территории Казахстана.

Также известно, что по республике ожидается туман.

"На севере, востоке и в центре – гололед, на западе, юге и юго-востоке – усиление ветра, а на западе также возможны пыльные бури".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В Казахстане побит абсолютный температурный рекорд за всю историю

Также мы уже рассказывали, что пока в Астане сохраняются гололед и ночные морозы, в Алматы и Шымкенте уже вовсю чувствуется весна.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
