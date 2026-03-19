Общество

На побережье Каспия обнаружили тело редкого пеликана

Причину гибели пеликана выясняют в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 18:24 Фото: pixabay
На побережье Каспия в Мангистауской области обнаружен мертвый пеликан, занесенный в Красную книгу. По данному факту полиция начала расследование, передает Zakon.kz.

Как пишет 19 марта 2026 года издание Lada.kz, об этом на своей странице в Facebook cообщил экоактивист, директор Мангистауского областного филиала Республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры "Qazaq Balyk" Данияр Акимжанов.

На данный момент на побережье Каспийского моря проведены мониторинговые работы с участием уполномоченных органов. В ходе обследования специалисты обнаружили тушку мертвого пеликана. Отмечается, что данный вид занесен в Красную книгу Казахстана и находится под охраной государства.

"По факту обнаружения редкой птицы были приняты все необходимые меры: информация передана на пульт "102", а также зарегистрировано досудебное расследование в Едином реестре досудебных расследований", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Специалисты напоминают, что сохранение природы и бережное отношение к окружающей среде – общая ответственность каждого.

В октябре 2023 года на Каспийском море обнаружили 25 мертвых туш тюленей. По факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных полиция возбудила уголовное дело.

Канат Болысбек
