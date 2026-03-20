#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Общество

Алматы и Шымкент встретят Наурыз дождем и грозой

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 21, 22 и 23 марта 2026 года по Алматы, Астане и Шымкенту, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, но, согласно прогнозу, в столице Казахстана осадков не предвидится. В Алматы и Шымкенте дожди пройдут, но это не помешает температуре подняться до +19°С.

Прогноз погоды по Астане

  • 21 марта: переменная облачность, без осадки. Туман, гололед. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +3+5°С.
  • 22 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.
  • 23 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1+3°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.
  • 22 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +17+19°С.
  • 23 марта: переменная облачность, вечером дождь. Днем порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +17+19°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 20 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С.
  • 21 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.
  • 22 марта: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +17+19°С.

О погоде по всей стране в эти дни можно узнать здесь.

