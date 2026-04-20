До +26°С в Алматы, дожди с грозами в Астане и Шымкенте: прогноз на три дня

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на ближайшие дни – с 21 по 23 апреля 2026 года – по трем крупнейшим городам страны, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что в Шымкенте, несмотря на жару, все три дня ожидаются дожди с грозами.

Прогноз погоды по Астане

21 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С.

22 апреля: переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

23 апреля: переменная облачность, дождь, днем гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

Прогноз погоды по Алматы

21 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +21+23°С.

22 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.

23 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, вечером временами сильный дождь. Временами порывы ветра составят 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

21 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, шквал. Утром и днем порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

22 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

23 апреля: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, днем град. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +17+19°С.

