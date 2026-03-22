Жители Алматы пожаловались в акимат на застройщика

Застройщик в Алматы перекрыл дорогу жителям одного из микрорайонов и те обратились в акимат, сообщает Zakon.kz.

Жители боятся остаться без тротуара, потому что самый короткий путь к поликлинике, школе и детскому саду неожиданно перекрыли. Вдоль большой стройки им оставили лишь небольшую тропинку, передает "КТК". Только застройщик уверен, что все делает по закону.

"Тропу, которая останется жителям в качестве альтернативы, назвать тротуаром сложно. Она проходит вдоль забора жилого комплекса, а ее ширина – всего один метр", – говорится в репортаже.

Разойтись на такой дорожке непросто, поэтому идти придется по одному. Для родителей с колясками такой путь и вовсе станет настоящим испытанием. В строительной компании жителей успокаивают. Сначала на небольшом участке они проложат брусчатку, а сверху установят навес. Но вот расширять тротуар не станут.

"У нас имеются на руках все разрешительные документы. То есть и также талон уведомлений о начале строительно-монтажных работ. Данный земельный участок непосредственно, вот сейчас на котором даже люди стоят до дренажа данного, принадлежит непосредственно нам – частной собственности. Сейчас, чтобы непосредственно вырыть там котлован, нужно немного забор отодвинуть", – объяснил юрист ТОО Etude-Ybyrai Бахыт Касыбаев.

В департаменте по управлению земельными ресурсами заявили, в ближайшее время проведут проверку. И если выяснится, что расширение незаконно, стройку могут приостановить.

