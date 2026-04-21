В Алматы изменят привычный маршрут автобуса №143Ш
Транспортный холдинг Алматы заявил об изменении одного из городских маршрутов и обратился к жителям, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно публикации из Telegram-канала THA_Info, с 22 апреля в схему движения маршрута №143Ш вносятся изменения:
"Теперь автобусы будут следовать по обновленному маршруту: улица Баганалы Орда – улица Коктал – улица Койтас, далее до конечной остановки – школа №179".
19 апреля из-за спортивного мероприятия в городе меняли схему движения сразу 50 автобусных маршрутов.
