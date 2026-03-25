#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
+13°
$
482.33
557.57
5.74
Общество

В Костанайскую область направили Нацгвардию для противопаводковых мероприятий

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация, защита населенных пунктов от большой воды, защита населенных пунктов от паводков, укрепление берегов от паводков, защитные дамбы, дноуглубительные работы, укрепление дамб, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 13:37 Фото: primeminister.kz
В городе Аркалык Костанайской области военнослужащие Национальной гвардии МВД Казахстана совместно со спасателями и органами гражданской защиты проводят профилактические противопаводковые мероприятия. Цель - предотвращение подтоплений в период таяния снега, сообщает Zakon.kz.

В противопаводковым мероприятиям участвуют около 70 гвардейцев воинской части 6697 из Костаная. С первых дней они участвуют в мониторинге участков, потенциально подверженных скоплению талой воды и осуществляют помощь населению, особенно ветеранам.

"В настоящее время личный состав реализует комплекс превентивных мер. Организовано круглосуточное дежурство, что позволяет своевременно реагировать на изменения обстановки",- сообщает пресс-служба Национальной гвардии МВД РК.

В районе "Новый" гвардейцы очищают придомовые территории от снега. Уже расчищено более 200 дворов, работы продолжаются. Стоит отметить, что скоординированные действия гвардейцев, спасателей и местных органов власти помогают обеспечить безопасность жителей и сохранить стабильную обстановку в регионе.

Ранее, в Министерстве обороны РК рассказали детали о начале в стране призыва на срочную воинскую службу. До 30 июня ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Из них более 7000 человек будет направленно в Национальную гвардию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Солдаты и курсанты Нацгвардии продолжают помогать в противопаводковых мероприятиях
Бойцы Нацгвардии помогли в Актюбинской и Костанайской областях
Карагандинские спасатели помогают коллегам бороться с паводками в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Уроженец Казахстана признан лучшим голкипером чемпионата Ирландии
"Чистая арифметика": Шайдорова принизили на старте чемпионата мира, который он пропускает
Футболист "Ахмата" высказался о матче Казахстан - Намибия в новом турнире ФИФА
Студент Калифорнийского университета из Казахстана успешно выступил в чемпионате США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: