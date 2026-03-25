В Костанайскую область направили Нацгвардию для противопаводковых мероприятий

В городе Аркалык Костанайской области военнослужащие Национальной гвардии МВД Казахстана совместно со спасателями и органами гражданской защиты проводят профилактические противопаводковые мероприятия. Цель - предотвращение подтоплений в период таяния снега, сообщает Zakon.kz.

В противопаводковым мероприятиям участвуют около 70 гвардейцев воинской части 6697 из Костаная. С первых дней они участвуют в мониторинге участков, потенциально подверженных скоплению талой воды и осуществляют помощь населению, особенно ветеранам.

"В настоящее время личный состав реализует комплекс превентивных мер. Организовано круглосуточное дежурство, что позволяет своевременно реагировать на изменения обстановки",- сообщает пресс-служба Национальной гвардии МВД РК.

В районе "Новый" гвардейцы очищают придомовые территории от снега. Уже расчищено более 200 дворов, работы продолжаются. Стоит отметить, что скоординированные действия гвардейцев, спасателей и местных органов власти помогают обеспечить безопасность жителей и сохранить стабильную обстановку в регионе.

