Бойцы Нацгвардии помогли в Актюбинской и Костанайской областях

Накануне бойцы Нацгвардии МВД Казахстана помогли в Актюбинской и Костанайской областях, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Нацгвардии Казахстана, в четырех районах Костанайской области, а также в городе Тобол и поселке Мичурино, личный состав воинской части 6697 города Костанай и сотрудники полиции обеспечивали оцепление в подтопленных населенных пунктах.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Патрульно-постовая служба по недопущению возможного мародерства из оставленных домов и учреждений велась в круглосуточном режиме. Помимо этого ограничивалось перемещение гражданских лиц в направления, где присутствует высокая угроза затопления.

"Солдаты и их командиры успели заготовить и уложить свыше 13 тыс. мешкотар, укрепив ими берег реки Тобол протяженностью 1500 м и высотой 150 см". Пресс-служба Национальной гвардии РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Недопущение мародерства в затопленных поселках Кирпичный и Заречный Актюбинской области обеспечивали военнослужащие воинской части 6655 города Актобе и сотрудники полиции. А для проведения восстановительных работ в населенных пунктах Шубаркудук и Уил актюбинские гвардейцы, с помощью автотопливозаправщика воинской части, доставляли горюче-смазочные материалы.

"Сила в единстве! В борьбе со стихией объединились все казахстанцы. Для ликвидации паводка уже задействовано свыше полутора тыс. офицеров и сержантов, курсантов и солдат войск правопорядка", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Также 700 курсантов и солдат Нацгвардии МВД РК оказывают помощь в СКО.