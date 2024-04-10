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Бойцы Нацгвардии помогли в Актюбинской и Костанайской областях

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 05:05 Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
Накануне бойцы Нацгвардии МВД Казахстана помогли в Актюбинской и Костанайской областях, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Нацгвардии Казахстана, в четырех районах Костанайской области, а также в городе Тобол и поселке Мичурино, личный состав воинской части 6697 города Костанай и сотрудники полиции обеспечивали оцепление в подтопленных населенных пунктах.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 05:05

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Патрульно-постовая служба по недопущению возможного мародерства из оставленных домов и учреждений велась в круглосуточном режиме. Помимо этого ограничивалось перемещение гражданских лиц в направления, где присутствует высокая угроза затопления.

"Солдаты и их командиры успели заготовить и уложить свыше 13 тыс. мешкотар, укрепив ими берег реки Тобол протяженностью 1500 м и высотой 150 см".Пресс-служба Национальной гвардии РК
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 05:05

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Недопущение мародерства в затопленных поселках Кирпичный и Заречный Актюбинской области обеспечивали военнослужащие воинской части 6655 города Актобе и сотрудники полиции. А для проведения восстановительных работ в населенных пунктах Шубаркудук и Уил актюбинские гвардейцы, с помощью автотопливозаправщика воинской части, доставляли горюче-смазочные материалы.

"Сила в единстве! В борьбе со стихией объединились все казахстанцы. Для ликвидации паводка уже задействовано свыше полутора тыс. офицеров и сержантов, курсантов и солдат войск правопорядка", – говорится в сообщении.
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 05:05

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Также 700 курсантов и солдат Нацгвардии МВД РК оказывают помощь в СКО.

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