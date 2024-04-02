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Солдаты и курсанты Нацгвардии продолжают помогать в противопаводковых мероприятиях

Солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 08:47 Фото: пресс-служба Нацгвардии РК
Военнослужащие Национальной гвардии продолжают учувствовать в противопаводковых мероприятиях в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Национальной гвардии Казахстана, помощь осуществляется в населенном пункте Асан, неподалеку от места постоянной дислокации воинской части 5517.

В Актюбинской области военнослужащие воинской части 6655 в четыре смены привлечены к организации службы в поселок Кирпичный. Другая группа работает на востоке страны в поселке Шолаксор Актогайского района, где река Селеты вышла из русла со скоростью 50 кубометров в секунду. Военные и техника из павлодарского полка были задействованы для проведения противопаводковых мероприятий в населенном пункте Жалаулы, на удалении 210 км от постоянного места дислокации. Гвардейцы строят дамбы против талых вод и предпринимают все возможные меры, чтобы предотвратить наводнение.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 08:47

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Военнослужащие воинской части 5516 города Темиртау принимают участие в проведении противопаводковых мероприятий в населенном пункте Чкалово и поселке Заречный.

Также личный состав костанайского полка участвует в противопаводковых мероприятиях в административном центре Джангельдинского района Костанайской области селе Торгай. Кроме того, военнослужащие воинской части 6697 в количестве двадцати человек и одной специальной машины приняли участие в проведении противопаводковых мероприятий непосредственно в самом областном центре – городе Костанае. К слову, на сегодняшний день в Костанайской области имеются 15 переливов на автодорогах республиканского, областного и местного значения.

В Карагандинской области с начала паводкового периода в проведении противопаводковых мероприятий плечом к плечу с личным составом ДЧС участвуют личные составы РгК "Орталық" Национальной гвардии, регионального командования "Астана" Министерства обороны РК, а также сотрудники областного департамента полиции.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 08:47

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

В связи с увеличением сбросов с крупных водохранилищ Карагандинской области (Самаркандское, Интумакское, Шерубай-Нуринское) в 28 населенных пунктах Абайского, Бухар-Жырауского и Нуринского районов, расположенных ниже водосброса, проводятся мероприятия по укреплению валов и укладке мешкотары. Для этого были подключены около 50 военнослужащих и четыре единицы спецтехники воинской части 5451 города Караганды.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 08:47

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

В рамках противопаводковых мероприятий свыше 100 курсантов Академии Национальной гвардии выехали в село Прибрежное для оказания помощи населению. Военнослужащие наполняют мешки инертным материалом.

"Одной из задач, возложенных на военнослужащих Национальной гвардии, является участие личного состава в ликвидации чрезвычайных последствий техногенного, природного, социального характера. Курсанты готовы в любой момент оказать помощь нашему народу", – сказал заместитель командира 2-го учебного батальона по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Алимжан Тасмагамбетов.

Паводки в Казахстане: что происходит в затопленных регионах.

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