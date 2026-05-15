Полыхающий элитный внедорожник сняли на видео в Алматы
Фото: скриншот видео
Возгорание легкового автомобиля произошло вечером 15 мая 2026 года в Бостандыкском районе Алматы. Инцидент произошел на площади Республики, возле дома №13, и попал на видео, передает Zakon.kz.
На кадрах видно, что пламя охватило транспортное средство еще до приезда спасателей. Судя по видео, на котором запечатлен процесс тушения, сгоревшим автомобилем оказался Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen).
Как сообщили спасатели, силы и средства ДЧС были направлены на место происшествия в 18:02. Благодаря оперативным мерам пожарных возгорание удалось локализовать уже в 18:10.
"Напоминаем: огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому необходимо обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не использовать кустарные предохранители и всегда иметь в автомобиле исправный огнетушитель", – сообщили в ДЧС Алматы.
Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел в Мангистауской области.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript