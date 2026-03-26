Общество

Житель Атырау выразил благодарность президенту за оперативную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока

Благодарность президенту, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 13:04
Житель города Атырау выразил благодарность за организацию эвакуации в условиях сложной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в своем обращении, направленном в Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

По его словам, 28 февраля его тесть и теща, находившиеся на отдыхе в Катаре, не смогли вовремя вернуться на родину.

"В тот момент мы сильно переживали. Вся семья волновалась за близких, находящихся вдали. Особенно нас тревожили мысли о том, что ситуация может обостриться и начнутся военные действия, и тогда возвращение станет еще сложнее", – говорит он.

Фото: акимат Атырауской области

По словам жителя, благодаря оперативно организованной эвакуации его близкие благополучно вернулись в Казахстан и воссоединились с семьей.

"Сотрудники посольства Казахстана в Катаре круглосуточно находились рядом с соотечественниками, оказывая всю необходимую помощь. Обеспечивали медикаментами, питьевой водой – всем необходимым. Эта поддержка была для нас очень важна", – отметил он.

Также он подчеркнул проводимую политику главы государства Касым-Жомарта Токаева и выразил благодарность всем задействованным в эвакуации структурам.

Фото: акимат Атырауской области

"Благодарю президента, Администрацию президента, Министерство иностранных дел, зарубежные дипломатические представительства и авиакомпании. В такой ситуации мы еще раз убедились, что государство не оставляет своих граждан, где бы они ни находились", – сказал житель Атырау.

Отметим, Казахстан полностью завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока. По данным Министерства иностранных дел, в общей сложности на родину возвращены 10 275 казахстанцев.

Фото: акимат Атырауской области

Айсулу Омарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
