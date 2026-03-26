#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Общество

Морозы до -4°С ждут Астану, Алматы накроет резкое потепление, а в Шымкенте – почти лето

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, весна в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 14:25 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 27, 28 и 29 марта 2026 года. Из него следует, что в Астане ожидаются морозы до -4°С, в Алматы – резкое потепление до +24°С, а в Шымкенте наступило почти лето, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +9+11°С.
  • 28 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +12+14°С.
  • 29 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +12+14°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С.
  • 28-29 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +26+28°С.
  • 28 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.
  • 29 марта: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.

, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 14:25
Ранее синоптики заявили, что Казахстан ждет резкое потепление до +30°C. Подробнее о погодных сюрпризах на 26, 27 и 28 марта 2026 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
