Морозы до -4°С ждут Астану, Алматы накроет резкое потепление, а в Шымкенте – почти лето

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 27, 28 и 29 марта 2026 года. Из него следует, что в Астане ожидаются морозы до -4°С, в Алматы – резкое потепление до +24°С, а в Шымкенте наступило почти лето, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +9+11°С.

28 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +12+14°С.

29 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +12+14°С. Прогноз погоды по Алматы 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +22+24°С.

28-29 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С. Прогноз погоды по Шымкенту 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +26+28°С.

28 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

29 марта: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С. Материал по теме Штормовое предупреждение на 26 марта: туман, бури и риск подтоплений Ранее синоптики заявили, что Казахстан ждет резкое потепление до +30°C. Подробнее о погодных сюрпризах на 26, 27 и 28 марта 2026 года можете узнать здесь.

