#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

"Минималка на бумаге" больше не спасет: в Казахстане будут выявлять реальные доходы алиментщиков

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 15:57 Фото: freepik
Председатель Комитета принудительного исполнения Министерства юстиции (МЮ) РК Махсат Балабеков 26 марта 2026 года на брифинге в СЦК сообщил, что в Казахстане усилят контроль за должниками по алиментам, скрывающими реальные доходы, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что одной из проблем взыскания алиментной задолженности является сокрытие доходов – когда человек формально указывает минимальную заработную плату, от которой рассчитываются алименты.

"Сегодня мы понимаем: без интеграции и прозрачности доходов такого лица невозможно ни взыскать задолженность, ни доказать его реальный заработок. Поэтому сейчас ведется работа по интеграции с Министерством труда и Министерством финансов. В частности, с Комитетом госдоходов, чтобы получать дополнительные сведения – о доходах, контрактах. Это позволит определить реальный доход и уже на этой основе обращаться в суд для установления соответствующей суммы. Мы заключили план мероприятий, в котором предусмотрели эту интеграцию. В этом году планируем уже интегрироваться с другими госорганами", – озвучил Махсат Балабеков.

Ранее стало известно, что 2,7 млрд тенге задолжали родители по алиментам в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: