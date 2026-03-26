"Минималка на бумаге" больше не спасет: в Казахстане будут выявлять реальные доходы алиментщиков

Председатель Комитета принудительного исполнения Министерства юстиции (МЮ) РК Махсат Балабеков 26 марта 2026 года на брифинге в СЦК сообщил, что в Казахстане усилят контроль за должниками по алиментам, скрывающими реальные доходы, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что одной из проблем взыскания алиментной задолженности является сокрытие доходов – когда человек формально указывает минимальную заработную плату, от которой рассчитываются алименты.

"Сегодня мы понимаем: без интеграции и прозрачности доходов такого лица невозможно ни взыскать задолженность, ни доказать его реальный заработок. Поэтому сейчас ведется работа по интеграции с Министерством труда и Министерством финансов. В частности, с Комитетом госдоходов, чтобы получать дополнительные сведения – о доходах, контрактах. Это позволит определить реальный доход и уже на этой основе обращаться в суд для установления соответствующей суммы. Мы заключили план мероприятий, в котором предусмотрели эту интеграцию. В этом году планируем уже интегрироваться с другими госорганами", – озвучил Махсат Балабеков.

Ранее стало известно, что 2,7 млрд тенге задолжали родители по алиментам в Астане.