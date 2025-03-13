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События

На новую должность в Министерстве юстиции назначили Махсата Балабекова

Махсат Балабеков, новая должность, назначение, Минюст РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 19:38 Фото: primeminister.kz
Махсат Балабеков получил новую должность. Теперь он – председатель Комитета принудительного исполнения МЮ РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства сегодня, 13 марта 2025 года:

"Приказом министра юстиции Республики Казахстан Балабеков Махсат Кантбекович назначен на должность председателя Комитета принудительного исполнения".

Махсат Балабеков родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова, Казахский гуманитарно-юридический университет им. М. С. Нарикбаева, Университет Ноттингема (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2003 году в финансовой организации специалистом по обслуживанию физических и юридических лиц. С 2005 по 2012 год работал в частных финансовых организациях.

В 2012-2018 годы – эксперт, руководитель управления Департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции РК, в 2018-2019 гг. – советник министра юстиции РК, в 2019-2023 гг. – заместитель директора, директор Департамента регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции РК.

С июня 2023 года по настоящее время занимал должность директора Департамента подзаконных актов МЮ РК.

Ранее сообщалось, что Болат Токежанов назначен руководителем аппарата Министерства здравоохранения Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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