Туман, дождь и гроза: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на 28 марта

В ряде регионов Казахстана на 28 марта 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ночью и утром на западе, юге дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау утром и днем дождь, гроза.

В Туркестанской области ночью и утром на севере пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью и утром на севере, юге, в центре усиление ветра. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер восточный, порывы 15 м/с.

В Астане ночью и утром туман.

В Кызылординской области ночью и утром на севере, востоке, в центре пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. В Кызылорде временами пыльная буря, ветер восточный 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром туман.

В Акмолинской области ночью и утром на севере, востоке туман.

В Жамбылской области ночью и утром на юге, в горных районах туман, на северо-востоке пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 25 м/с. В Таразе ночью и утром туман, днем ветер с порывами 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, юге, северо-востоке временами сильный дождь, гроза, на западе туман, в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на южный, порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ночью и утром сильный дождь, туман, гроза, ветер с порывами 15-18 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ночью и утром на западе, севере, в центре усиление ветра. Ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Жезказгане ветер с порывами 15-18 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на севере, востоке туман.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман, на дорогах гололедица. В Павлодаре туман, гололедица.

В области Абай ночью и утром на севере, юге, в центре туман. Ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Семее ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, юге туман. В Усть-Каменогорске туман.

В области Жетысу в районе Алакольских озер усиление ветра. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на севере, юге, востоке туман. В Петропавловске туман.

