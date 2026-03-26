Происшествия

Ряд полицейских руководителей сняли с должностей: глава МВД о резонансном ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов отреагировал на смертельное ДТП в Алматы, отметив, что ситуация находится на особом контроле, сообщает Zakon.kz.

Ержан Саденов заявил, что резонансное ДТП в Алматы находится на особом контроле.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП в Алматы. Как ранее сообщалось, возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого водителя с санкции суда применен арест. Он понесет наказание по всей строгости закона", – сказал министр.

Также он отметил, что по личному поручению в Алматы направлены сотрудники Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом – проводится всесторонняя проверка.

Одновременно возбуждены уголовные дела по доводам о возможных нарушениях. Ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей.

Глава МВД подчеркнул, что будет дана правовая оценка всем.

"Никто не уйдет от ответственности. Закон един для всех", – заключил глава МВД.

В Алматы в ночь на субботу, 21 марта, произошла смертельная авария – на пересечении улиц аль-Фараби и Мендикулова столкнулись автомобили Mercedes и Zeekr. В результате ДТП погибли три человека.

29-летний водитель и две пассажирки Mercedes – девушки 20 и 22 лет – скончались на месте трагедии. Водитель Zeekr выжил, его госпитализировали с серьезными травмами.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По словам начальника ДП Айдына Кабдулдинова, подозреваемый-водитель находится в больнице. После стабилизации его состояния в отношении него будет избрана мера пресечения в виде ареста.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
