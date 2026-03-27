#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Жара до +30°С и дожди с грозами обрушатся на Казахстан

бабочки, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 11:55 Фото: pixabay
Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 28, 29 и 30 марта 2026 года – предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет". Из него следует, что на республику обрушатся жара до +30°С, дожди с грозами, сильный ветер, местами с пыльной бурей и туманы, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, дневная температура воздуха:

повысится:

  • на западе – до +18+27°С,
  • на севере – до +10+17°С,
  • в центре – до +15+25°С,
  • на востоке – до +12+20°С,
  • на юге – до +23+30°С,

понизится:

  • на юго-западе – до +13+20°С.
"На большей части территории Казахстана ожидается по-настоящему теплая, весенняя погода без осадков. Лишь на западе и в отдельные дни в горных районах южных областей с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По республике, как следует из прогноза, ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре – туманы.

Штормовое предупреждение: на Казахстан надвигаются грозы и бури

Ранее синоптики рассказали, что Астану ждут морозы до -4°С, Алматы накроет резкое потепление, а в Шымкенте – почти лето. Подробнее о погоде на 27, 28 и 29 марта 2026 года в трех крупнейших мегаполисах страны – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: