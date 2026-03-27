Жара до +30°С и дожди с грозами обрушатся на Казахстан

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 28, 29 и 30 марта 2026 года – предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет". Из него следует, что на республику обрушатся жара до +30°С, дожди с грозами, сильный ветер, местами с пыльной бурей и туманы, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, дневная температура воздуха:

повысится:

на западе – до +18+27°С ,

, на севере – до +10+17°С ,

, в центре – до +15+25°С ,

, на востоке – до +12+20°С ,

, на юге – до +23+30°С,

понизится:

на юго-западе – до +13+20°С.

"На большей части территории Казахстана ожидается по-настоящему теплая, весенняя погода без осадков. Лишь на западе и в отдельные дни в горных районах южных областей с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По республике, как следует из прогноза, ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре – туманы.

Ранее синоптики рассказали, что Астану ждут морозы до -4°С, Алматы накроет резкое потепление, а в Шымкенте – почти лето.