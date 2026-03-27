Общество

Будет ли топить Атбасар – прогноз гидролога

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 12:31 Фото: akorda.kz
Директор Департамента гидрологии РГП "Казгидромет" Нургалым Серикбай 27 марта 2026 года на брифинге в МЧС озвучил прогноз по возможности подтопления Атбасара в Акмолинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, ждать ли жителям Атбасара паводков.

"Основной артерией нашей столицы является река Есиль, которая зарегулирована Астанинским водохранилищем и защитной дамбой Астаны. Сейчас наблюдается снижение высоты снега повсеместно. В этом году погода без осадков. Ночью снег замерзает, днем тает, таким образом постепенно вода уходит. Касательно Атбасара, там были проведены большие работы по защитным мероприятиям. По нашим прогнозам, там не будет подтоплений", – ответил Нургалым Серикбай.

Ранее мы писали о регионах, где имеется угроза паводков.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В каких регионах Казахстана проходит пик паводков
13:21, Сегодня
В каких регионах Казахстана проходит пик паводков
В Атбасаре продолжают откачивать талые воды
07:47, 15 апреля 2024
В Атбасаре продолжают откачивать талые воды
Гололедица в Астане и +28°C на юге: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня
20:25, 25 марта 2026
Гололедица в Астане и +28°C на юге: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня
Читайте также
Президент ФИФА отметил игру сборной Казахстана против Намибии
13:29, Сегодня
Президент ФИФА отметил игру сборной Казахстана против Намибии
"Невероятное выступление": Соболенко впечатлила мировой теннис своей победой над Рыбакиной
12:51, Сегодня
"Невероятное выступление": Соболенко впечатлила мировой теннис своей победой над Рыбакиной
"Кайрат" представил состав на матч против "Зенита"
12:29, Сегодня
"Кайрат" представил состав на матч против "Зенита"
Арина Соболенко рассказала секрет победы над Еленой Рыбакиной в Майами
12:06, Сегодня
Арина Соболенко рассказала секрет победы над Еленой Рыбакиной в Майами
