Будет ли топить Атбасар – прогноз гидролога

Фото: akorda.kz

Директор Департамента гидрологии РГП "Казгидромет" Нургалым Серикбай 27 марта 2026 года на брифинге в МЧС озвучил прогноз по возможности подтопления Атбасара в Акмолинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, ждать ли жителям Атбасара паводков. "Основной артерией нашей столицы является река Есиль, которая зарегулирована Астанинским водохранилищем и защитной дамбой Астаны. Сейчас наблюдается снижение высоты снега повсеместно. В этом году погода без осадков. Ночью снег замерзает, днем тает, таким образом постепенно вода уходит. Касательно Атбасара, там были проведены большие работы по защитным мероприятиям. По нашим прогнозам, там не будет подтоплений", – ответил Нургалым Серикбай. Ранее мы писали о регионах, где имеется угроза паводков.

