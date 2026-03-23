События

В каких областях Казахстана имеется угроза паводков, рассказали синоптики

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 09:41 Фото: akorda.kz
"Казгидромет" предупреждает, что в трех областях Казахстана возможны паводки в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Согласно штормовому предупреждению "Казгидромета":

В связи с повышением дневных температур воздуха до +5+10°C, а в южных районах до +13°C (ночью до 0+5°C), а также прогнозируемыми осадками 24 марта (преимущественно дождь) на юге, севере и востоке области в период 23-25 марта в области Абай продолжится интенсивное снеготаяние. Ожидаются ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков, а также подъемы уровней воды в реках. При этом возможны разливы и подтопления.

В связи с повышением дневных температур воздуха до +5+10°C, а также прогнозируемыми осадками 24 марта (дождь, снег) на юге, севере и востоке области в период 23-25 марта в Восточно-Казахстанской области продолжится интенсивное снеготаяние. Ожидаются ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков, а также подъемы уровней воды в реках. При этом возможны разливы и подтопления.

В связи с резким повышением температурного фона до +13+22°C, переход через 0 градусов ночных температур и с выпадением осадков в виде дождя в период с 24-30 марта 2026 года в Западно-Казахстанской области (г. Уральск, в Таскалинском, Теректинском, Бурлинском и Чингирлауском районах и районе Байтерек до +13+20°С, в Жаныбекский, Бокейординский, Жангалинский, Казталовский, Акжайкском Сырымском и Қаратобинском районах до +15+22°С) ожидаются интенсивное снеготаяние и формирование талого стока. А также в связи с наполнением русла рек талой водой ожидаются ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды в реках.

23 марта синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Астане, Шымкенте, 16 областях, а также в горах Алматы.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
