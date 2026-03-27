Казахстанцы стали жить дольше

В Казахстане ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения продолжает расти. За 2025 год показатель составил 75,97 года, в 2024 году было 75,44, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в городской местности ожидаемая продолжительность жизни при рождении выше, чем в сельской – 76,63 и 74,81 лет, соответственно.

При этом в гендерном разрезе продолжительность жизни женщин также увеличилась и составила 79,8 лет, в 2024 году женщины жили до 79,42 лет. У мужчин показатель составил 72,19 лет (в 2024 году – 71,33 года).

Если смотреть по регионам, то самая высокая продолжительность жизни при рождении зафиксирована в городах Алматы – 78,83 лет и Астана – 78,78 лет, наименьшая – в области Улытау – 73,56 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.