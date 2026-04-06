Казахстанцы стали жить дольше: установлен исторический рекорд

В Казахстане ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) достигла исторического максимума, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения (МЗ) РК:

"Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) казахстанцев достигла отметки в 75,97 года, что стало абсолютным рекордом за всю историю независимости страны. Анализ демографических данных за период с 1991 по 2025 год демонстрирует фундаментальные изменения в качестве жизни и здоровья нации".

По данным ведомства, средний показатель ОПЖ составлял:

на заре независимости, в 1991 году, – 67,6 года;

в 2001 году – 65,6,

в 2011 году – 68,98,

в 2021 году – 70,23.

"Таким образом, за три с половиной десятилетия прогресса средняя продолжительность жизни граждан Казахстана увеличилась более чем на 8 лет". Пресс-служба МЗ РК

Одним из существенных факторов влияния на ОПЖ, как подчеркнули в Минздраве, являются реализуемые меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ).

"В 2025 году Казахстан вошел в десятку стран Европейского региона ВОЗ, добившись снижения смертности от неинфекционных заболеваний на 25%, что является целевым показателем Европейской программы ВОЗ". Пресс-служба МЗ РК

Отмечается, что положительная динамика свидетельствует об эффективности государственных программ по развитию здравоохранения, улучшению качества жизни населения и снижению уровня смертности.

"Правительство Казахстана ставит перед собой амбициозную цель в рамках реализации Концепции развития здравоохранения до 2029 года повысить уровень ожидаемой продолжительности жизни до 77 лет". Пресс-служба МЗ РК

