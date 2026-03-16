Дожди, туман и пыльная буря обрушатся на Казахстан 17 марта

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 17 марта 2026 года, опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на большей части территории республики под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе Казахстана атмосферные фронты вызовут осадки (преимущественно дождь). По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе с пыльной бурей". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили, что 17-19 марта 2026 года погода удивит казахстанцев. Из прогноза следует, что ожидается резкое потепление до +20°С, но со снегом и дождями.

