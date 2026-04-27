Снег и заморозки до -3°С вновь надвигаются на Казахстан – прогноз на 28 апреля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 28 апреля 2026 года, опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что страну вновь накроет непогода.

"На большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, в горных районах юго-востока и востока страны в ночные часы пройдут осадки (дождь, снег), на востоке возможны град, шквал. В центре, на крайнем западе республики – без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туманы, на юге – пыльная буря". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в ряде регионов ожидаются заморозки:

ночью на севере, западе Костанайской, на севере, юге, востоке Акмолинской областей, на севере, востоке Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей – заморозки до -1-3°С ;

; на западе, севере области Абай на поверхности почвы – заморозки до -1°С.

При этом в пяти областях ожидаются:

высокая пожарная опасность – в центре области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на юго-востоке Актюбинской, на севере Павлодарской областей;

чрезвычайная пожарная опасность – на юге области Жетысу.

