Общество

Снег и заморозки до -3°С вновь надвигаются на Казахстан – прогноз на 28 апреля

заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 17:32
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 28 апреля 2026 года, опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что страну вновь накроет непогода.

"На большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, в горных районах юго-востока и востока страны в ночные часы пройдут осадки (дождь, снег), на востоке возможны град, шквал. В центре, на крайнем западе республики – без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туманы, на юге – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в ряде регионов ожидаются заморозки:

  • ночью на севере, западе Костанайской, на севере, юге, востоке Акмолинской областей, на севере, востоке Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей – заморозки до -1-3°С;
  • на западе, севере области Абай на поверхности почвы – заморозки до -1°С.

При этом в пяти областях ожидаются:

  • высокая пожарная опасность – в центре области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на юго-востоке Актюбинской, на севере Павлодарской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – на юге области Жетысу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 17:32
Заморозки, дожди, жара: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в конце апреля

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан придет 34-градусная жара. Подробнее о погоде на 28, 29 и 30 апреля 2026 года можете узнать по ссылке.

Читайте также
Опубликован прогноз засухи на май в Казахстане
18:01, Сегодня
Опубликован прогноз засухи на май в Казахстане
Погода ухудшится в Казахстане, пройдут снег и ливни – прогноз на 8 апреля
17:57, 07 апреля 2026
Погода ухудшится в Казахстане, пройдут снег и ливни – прогноз на 8 апреля
Ливни, грозы, гололед и пыльная буря надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 28 марта
17:06, 27 марта 2026
Ливни, грозы, гололед и пыльная буря надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 28 марта
Последние
Популярные
Читайте также
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Сегодня
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Сегодня
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Сегодня
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
18:15, Сегодня
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
