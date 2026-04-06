В Бостандыкском районе Алматы обновят 9 улиц и почти 33 км дорог: благоустройство завершат до конца года

В Бостандыкском районе в этом году реализуют программу благоустройства: по принципу "от фасада до фасада" обновят 9 ключевых улиц общей протяженностью 32,9 км, модернизируют освещение, создадут велодорожки и общественные пространства, а также реконструируют русло Алматинки.

Об этом сообщил на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков.

Он отметил, что работы охватывают улицы Розыбакиева, Сатпаева, Жарокова, Тимирязева, Жандосова, Абая, Бухар Жырау, Масанчи и Мусрепова. Проект предусматривает комплексное озеленение с высадкой деревьев, включая крупномерные, а также декоративных и кустарниковых пород. Параллельно будет проведена поэтапная замена уличного освещения с монтажом современных светильников, установка малых архитектурных форм. Также на этих улицах появятся велодорожки и выделенные полосы для общественного транспорта.





"Наша задача – сформировать комфортную и современную городскую среду, где каждая улица будет удобной и безопасной для жителей. Мы реализуем принцип "От фасада до фасада", чтобы комплексно обновить не только дорожное полотно, но и всю прилегающую инфраструктуру. Это позволит повысить качество жизни и сделать район более привлекательным для горожан", – отметил аким.

Важной частью проекта станет инженерное переустройство: открытые арыки планируется закрыть с прокладкой подземных лотков и коммуникаций по принципу "Чистое небо", что позволит упорядочить инженерные сети и улучшить внешний облик улиц. Завершение всех работ по благоустройству запланировано до конца 2026 года.

Одновременно в районе реализуется экологический проект – реконструкция русла реки Большая Алматинка на участке от отстойника №1 до проспекта Абая. Здесь предусмотрено укрепление берегов, развитие системы водоотведения, озеленение и создание комфортных общественных пространств.

"Мы уделяем особое внимание экологической инфраструктуре и благоустройству природных территорий. Реконструкция русла Большой Алматинки позволит не только повысить безопасность, но и создать новые точки притяжения для жителей. В результате горожане получат современное и удобное пространство для отдыха и прогулок", – подчеркнул аким.

Завершение строительно-монтажных работ на реке Большая Алматинка запланировано на 30 мая 2026 года. По информации управления экологии и окружающей среды, реализация всех проектов направлена на повышение качества городской среды и создание комфортных условий для жизни.