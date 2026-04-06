#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
470.46
543.1
5.86
События

В Бостандыкском районе Алматы обновят 9 улиц и почти 33 км дорог: благоустройство завершат до конца года

Благоустройство Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 12:50
В Бостандыкском районе в этом году реализуют программу благоустройства: по принципу "от фасада до фасада" обновят 9 ключевых улиц общей протяженностью 32,9 км, модернизируют освещение, создадут велодорожки и общественные пространства, а также реконструируют русло Алматинки.

Об этом сообщил на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков.

Он отметил, что работы охватывают улицы Розыбакиева, Сатпаева, Жарокова, Тимирязева, Жандосова, Абая, Бухар Жырау, Масанчи и Мусрепова. Проект предусматривает комплексное озеленение с высадкой деревьев, включая крупномерные, а также декоративных и кустарниковых пород. Параллельно будет проведена поэтапная замена уличного освещения с монтажом современных светильников, установка малых архитектурных форм. Также на этих улицах появятся велодорожки и выделенные полосы для общественного транспорта.


"Наша задача – сформировать комфортную и современную городскую среду, где каждая улица будет удобной и безопасной для жителей. Мы реализуем принцип "От фасада до фасада", чтобы комплексно обновить не только дорожное полотно, но и всю прилегающую инфраструктуру. Это позволит повысить качество жизни и сделать район более привлекательным для горожан", – отметил аким.

Важной частью проекта станет инженерное переустройство: открытые арыки планируется закрыть с прокладкой подземных лотков и коммуникаций по принципу "Чистое небо", что позволит упорядочить инженерные сети и улучшить внешний облик улиц. Завершение всех работ по благоустройству запланировано до конца 2026 года.

Одновременно в районе реализуется экологический проект – реконструкция русла реки Большая Алматинка на участке от отстойника №1 до проспекта Абая. Здесь предусмотрено укрепление берегов, развитие системы водоотведения, озеленение и создание комфортных общественных пространств.

"Мы уделяем особое внимание экологической инфраструктуре и благоустройству природных территорий. Реконструкция русла Большой Алматинки позволит не только повысить безопасность, но и создать новые точки притяжения для жителей. В результате горожане получат современное и удобное пространство для отдыха и прогулок", – подчеркнул аким.

Завершение строительно-монтажных работ на реке Большая Алматинка запланировано на 30 мая 2026 года. По информации управления экологии и окружающей среды, реализация всех проектов направлена на повышение качества городской среды и создание комфортных условий для жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: