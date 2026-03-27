Депутаты и чиновник обманули государство на 672 млн тенге: суд вынес приговор

В Актюбинской области осудили двух депутатов и чиновника за мошенничество на 672 млн тенге. Они участвовали в преступной схеме по продаже государству здания общежития под видом жилого многоквартирного дома для малоимущих, передает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон", здание общежития, состоящие из 70 комнат, много лет пустовало в Кандыагаше. Несколько лет назад его выкупили у предприятия за 8 млн тенге, позже новый владелец сделал частичный демонтаж и здание продали государству за 672 млн тенге под видом многоквартирного жилого дома.

Здесь власти планировали заселить семьи, которые стояли в очереди на получение жилья. Но как выяснилось позже, жилье не соответствовало строительным нормам. Преступную схему с продажей общежития выявили прокуроры в апреле 2024 года.

"Как оказалось, провернули ее председатель маслихата Мугалжарского района Бакытжан Кадралин и депутат Азамат Джалимбетов, содействовал им в этом занимавший на тот момент должность руководителя отдела архитектуры того же района Анес Сейлхан (на момент приговора он числился в должности заместителя руководителя отдела финансов)", – говорится в сообщении.

В итоге все трое оказались на скамье подсудимых. 27 марта 2026 года в уголовном суде в Актобе вынесли приговор по нашумевшему делу.

Депутат Азамат Джалимбетов по статье мошенничество получил 6 лет лишения свободы. Столько же получил и председатель маслихата Бакытжан Кадралин, его осудили по двум статьям, это мошенничество и легализация денег или имущества, добытого преступным путем. Обвиняемого в соучастии в мошенничестве чиновника акимата Анеса Сейлхана суд приговорил к 5 годам лишения свободы. Под стражу его взяли в зале суда сразу после оглашения приговора.

Всем троим суд запретил пожизненно работать на госслужбе. Также они обязаны возместить ущерб государству.

Судья Сандугаш Избагамбетова после оглашения приговора разъяснила, что вина осужденных подтверждена показаниями свидетелей, представителей потерпевших, заключением аудита, специалистов, экспертов и другими материалами уголовного дела. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Уральске вынесли приговор блогеру Айболату Букенову, которого обвиняли в мошенничестве, вымогательстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Среди потерпевших по делу акимы районов, чиновники и депутат.