Лжетурагент обманула казахстанцев на 78 млн тенге

Турагент из Костаная обманула 70 казахстанцев на 78 млн тенге. Ее осудили на четыре года. Злоумышленнице было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном неоднократно в крупном размере в отношении двух и более лиц, сообщает Zakon.kz.

Согласно приговору, с середины 2021 года турагент через свое ИП занималась продажей турпакетов действующих туроператоров, с которыми у нее были договорные отношения.

"С июня 2022 года по июнь 2023 года под видом туристического агента она предлагала гражданам туристические пакеты. В действительности присваивала денежные средства потерпевших, оплаченные за путевки в Японию, ОАЭ, Турцию, Дубай, Египет, Таиланд, Вьетнам и другие страны", – сказано в сообщении Верховного суда за 29 апреля 2024 года.

Потерпевшие по делу заранее оплачивали туристические поездки в полном объеме.

Как правило, она полностью присваивала полученные денежные средства граждан. Многие потерпевшие узнавали об этом лишь в день вылета, некоторые прямо в аэропорту.

"Некоторым пострадавшим для придания правдивости лжетурагент оплачивала лишь перелет в одну сторону и проживание, без оплаты обратного билета. Одна семья, прилетев в Турцию, выяснила, что их проживание и обратный перелет не оплачены. Двоих граждан, один из которых ее одноклассник, она обманула, находясь под следствием". Пресс-служба Верховного суда РК

В результате преступных действий около 70 потерпевшим причинен значительный материальный ущерб на сумму более 78 млн тенге.

"Вина турагента, помимо признательных показаний, доказана показаниями потерпевших, свидетелей, выписками с банковских счетов, а также другими материалами дела", – уточнили специалисты.

Злоумышленница вину полностью признала, в содеянном раскаялась и обязалась возместить ущерб потерпевшим.

"С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, наличия невозмещенного ущерба потерпевшим, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере туризма, на шесть лет". Пресс-служба Верховного суда РК

Приговор в законную силу не вступил.

26 апреля 2024 года сообщалось об обманутых дольщиках в Актобе. Они отдали 2,5 млрд тенге за желанные квадратные метры в строящихся многоквартирных домах, но так и не получили ключи от квартир.