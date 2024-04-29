Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лжетурагент обманула казахстанцев на 78 млн тенге

Лжетурагент обманула казахстанцев на 78 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 09:18 Фото: pxhere
Турагент из Костаная обманула 70 казахстанцев на 78 млн тенге. Ее осудили на четыре года. Злоумышленнице было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном неоднократно в крупном размере в отношении двух и более лиц, сообщает Zakon.kz.

Согласно приговору, с середины 2021 года турагент через свое ИП занималась продажей турпакетов действующих туроператоров, с которыми у нее были договорные отношения.

"С июня 2022 года по июнь 2023 года под видом туристического агента она предлагала гражданам туристические пакеты. В действительности присваивала денежные средства потерпевших, оплаченные за путевки в Японию, ОАЭ, Турцию, Дубай, Египет, Таиланд, Вьетнам и другие страны", – сказано в сообщении Верховного суда за 29 апреля 2024 года.

Потерпевшие по делу заранее оплачивали туристические поездки в полном объеме.

Как правило, она полностью присваивала полученные денежные средства граждан. Многие потерпевшие узнавали об этом лишь в день вылета, некоторые прямо в аэропорту.

"Некоторым пострадавшим для придания правдивости лжетурагент оплачивала лишь перелет в одну сторону и проживание, без оплаты обратного билета. Одна семья, прилетев в Турцию, выяснила, что их проживание и обратный перелет не оплачены. Двоих граждан, один из которых ее одноклассник, она обманула, находясь под следствием".Пресс-служба Верховного суда РК

В результате преступных действий около 70 потерпевшим причинен значительный материальный ущерб на сумму более 78 млн тенге.

"Вина турагента, помимо признательных показаний, доказана показаниями потерпевших, свидетелей, выписками с банковских счетов, а также другими материалами дела", – уточнили специалисты.

Злоумышленница вину полностью признала, в содеянном раскаялась и обязалась возместить ущерб потерпевшим.

"С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, наличия невозмещенного ущерба потерпевшим, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере туризма, на шесть лет".Пресс-служба Верховного суда РК

Приговор в законную силу не вступил.

26 апреля 2024 года сообщалось об обманутых дольщиках в Актобе. Они отдали 2,5 млрд тенге за желанные квадратные метры в строящихся многоквартирных домах, но так и не получили ключи от квартир.

Читайте также

В Алматы появится новая прогулочная зона
В Алматы появится новая прогулочная зона
Компания SANTO планирует экспортировать лекарства шымкентского производства в Европу
Компания SANTO планирует экспортировать лекарства шымкентского производства в Европу
ветеран отмечает день рождения
101-й день рождения отметил легендарный ветеран ВОВ в Алматы
Анастасия Московчук
Верховный суд Костанай 2024 год Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
штормовое предупреждение
Град, гроза и шквал: в каких областях РК объявлено штормовое предупреждение
Экстрадировали из России мошенника
Казахстанец собрал с предпринимателей почти 500 млн тенге на продукты и скрылся за границей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: