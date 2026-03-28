Общество

Дорога за 14 млн тенге обвалилась на глазах у людей: трагедию не допустил водитель

Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 07:50 Фото: primeminister.kz
В Зерендинском районе Акмолинской области на глазах у жителей обрушилась дорога на село Игилик, сообщает Zakon.kz.

По данным "Седьмого канала", ЧП произошло вблизи села Игилик, где проживают 312 человек. Избежать трагедии удалось благодаря резкому торможению машины.

"Дорогу отремонтировали только прошлой осенью за 14 млн бюджетных денег и тоже после неоднократных разливов воды", – возмущаются сельчане.

На месте старых сооружений установили новые, диаметром почти в два м, но вода все равно обошла сооружение и подмыла полотно сбоку. На место обвала срочно пригласили подрядчика.

"В прошлом году подрядчиком были проведены работы по установке водопропускного сооружения, где было потрачено около 14 млн тенге. Подрядчик будет восстанавливать данный участок дороги, вместе с тем у жителей села Иглик имеется альтернативная дорога, то есть через село Канай би могут выехать на трассу областного значения Кокшетау – Атбасар", – рассказал заместитель акима Зерендинского района Серик Исаханов.

Будет ли топить Атбасар – рассказал директор Департамента гидрологии РГП "Казгидромет" Нургалым Серикбай.

Алия Абди
Алия Абди
Сельчане Акмолинской области жалуются на ямы на новой дороге за 100 млн тенге
Женщину-водителя вытащили из покореженной машины в Акмолинской области
Дорогу размыло в Костанайской области из-за проливных дождей
Сенсацией завершилось выступление женщин на ЧМ по фигурному катанию с участием Казахстана
Новак Джокович снялся с "Мастерса" в Монте-Карло
Софья Самоделкина неудачно выступила в произвольной программе чемпионата мира-2026
Этнический казах из России защитил титул чемпиона Karate Combat
