Дорога за 14 млн тенге обвалилась на глазах у людей: трагедию не допустил водитель

В Зерендинском районе Акмолинской области на глазах у жителей обрушилась дорога на село Игилик, сообщает Zakon.kz.

По данным "Седьмого канала", ЧП произошло вблизи села Игилик, где проживают 312 человек. Избежать трагедии удалось благодаря резкому торможению машины.

"Дорогу отремонтировали только прошлой осенью за 14 млн бюджетных денег и тоже после неоднократных разливов воды", – возмущаются сельчане.

На месте старых сооружений установили новые, диаметром почти в два м, но вода все равно обошла сооружение и подмыла полотно сбоку. На место обвала срочно пригласили подрядчика.

"В прошлом году подрядчиком были проведены работы по установке водопропускного сооружения, где было потрачено около 14 млн тенге. Подрядчик будет восстанавливать данный участок дороги, вместе с тем у жителей села Иглик имеется альтернативная дорога, то есть через село Канай би могут выехать на трассу областного значения Кокшетау – Атбасар", – рассказал заместитель акима Зерендинского района Серик Исаханов.

