Общество

Шесть пьяных водителей задержали в Павлодарской области

Шесть пьяных водителей задержали в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 11:45
В Павлодарской области за сутки выявили 356 нарушений правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В ДП Павлодарской области отметили, что полицейские провели рейды и пресекли факты управления транспортным средством без водительского удостоверения, без страхового полиса и в состоянии опьянения.

"Только за одни сутки пресечено 356 нарушений ПДД, из них задержаны шесть пьяных водителей. В поселке Щидерты остановлен водитель КАМАЗа, который управлял в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге Омск – Майкапчагай возле села Павлодарское владелец Lada также ехал в нетрезвом виде. Все водители отстранены от управления транспортными средствами, их автомобили помещены на штрафстоянку. В отношении нарушителей составлены административные материалы за управление авто в состоянии опьянения", – сказал начальник Управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов.

Полиция призывает водителей строго соблюдать ПДД и не подвергать жизнь и здоровье окружающих опасности.

27 марта 2026 года свадебный автокортеж устроил беспредел на дорогах Тараза. На грубые нарушения отреагировали полицейские.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
В Павлодарской области учитель несколько лет жил в квартире, предназначенной для сироты
10:58, 05 апреля 2025
В Павлодарской области учитель несколько лет жил в квартире, предназначенной для сироты
Водитель 11 раз нарушил скоростной режим в Павлодарской области
09:32, 10 августа 2024
Водитель 11 раз нарушил скоростной режим в Павлодарской области
Злостные нарушители: руководителей автопарков оштрафовали в Павлодарской области
19:44, 26 января 2024
Злостные нарушители: руководителей автопарков оштрафовали в Павлодарской области
Последние
Популярные
Читайте также
"Кто заденет мою семью - умрёт": Царукян пришёл в ярость от слов скандального американца
12:23, Сегодня
"Кто заденет мою семью - умрёт": Царукян пришёл в ярость от слов скандального американца
"Немного расстроена": Самоделкина сделала заявление после провала на чемпионате мира
11:36, Сегодня
"Немного расстроена": Самоделкина сделала заявление после провала на чемпионате мира
Сборная Узбекистана по боксу прибыла на чемпионат Азии, где будет участвовать Казахстан
10:49, Сегодня
Сборная Узбекистана по боксу прибыла на чемпионат Азии, где будет участвовать Казахстан
Исраэль Адесанья может завершить карьеру в UFC после четырёх поражений подряд
09:50, Сегодня
Исраэль Адесанья может завершить карьеру в UFC после четырёх поражений подряд
