Шесть пьяных водителей задержали в Павлодарской области

В Павлодарской области за сутки выявили 356 нарушений правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В ДП Павлодарской области отметили, что полицейские провели рейды и пресекли факты управления транспортным средством без водительского удостоверения, без страхового полиса и в состоянии опьянения.

"Только за одни сутки пресечено 356 нарушений ПДД, из них задержаны шесть пьяных водителей. В поселке Щидерты остановлен водитель КАМАЗа, который управлял в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге Омск – Майкапчагай возле села Павлодарское владелец Lada также ехал в нетрезвом виде. Все водители отстранены от управления транспортными средствами, их автомобили помещены на штрафстоянку. В отношении нарушителей составлены административные материалы за управление авто в состоянии опьянения", – сказал начальник Управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов.

Полиция призывает водителей строго соблюдать ПДД и не подвергать жизнь и здоровье окружающих опасности.

