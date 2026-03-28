Шесть пьяных водителей задержали в Павлодарской области
Фото: МВД РК
В Павлодарской области за сутки выявили 356 нарушений правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.
В ДП Павлодарской области отметили, что полицейские провели рейды и пресекли факты управления транспортным средством без водительского удостоверения, без страхового полиса и в состоянии опьянения.
"Только за одни сутки пресечено 356 нарушений ПДД, из них задержаны шесть пьяных водителей. В поселке Щидерты остановлен водитель КАМАЗа, который управлял в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге Омск – Майкапчагай возле села Павлодарское владелец Lada также ехал в нетрезвом виде. Все водители отстранены от управления транспортными средствами, их автомобили помещены на штрафстоянку. В отношении нарушителей составлены административные материалы за управление авто в состоянии опьянения", – сказал начальник Управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов.
Полиция призывает водителей строго соблюдать ПДД и не подвергать жизнь и здоровье окружающих опасности.
27 марта 2026 года свадебный автокортеж устроил беспредел на дорогах Тараза. На грубые нарушения отреагировали полицейские.
