В Павлодарской области учитель несколько лет жил в квартире, предназначенной для сироты

Прокуратура Павлодарской области выявила множество нарушений при распределении государственного жилья в регионе, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Железинском районе квартиры передавали должностным лицам без предварительного решения жилищной комиссии и заключения договоров найма. Сформировалась практика по принципу "Заезжай и живи".

"К примеру, учитель Башмачинской школы с 2022 года занимал квартиру, предназначенную для ребенка-сироты. 70 арендаторов не исполняли свои обязательства по оплате арендных платежей, задолженность составила порядка 6,5 млн тенге. При этом местные исполнительные органы меры по взысканию платы не принимали", – рассказали в прокуратуре.

В других случаях государственное жилье передали третьим лицам. В списках очередников числились умершие граждане. А вот свободные квартиры нуждающимся не распределяли – на балансе акимата числились 65 жилых объектов, а в очереди были 209 человек.

"В селе Мынкуль пустуют четыре квартиры, в то время как в очереди на жилье числятся пять человек, среди которых многодетная семья, дети-сироты и представители социально уязвимых категорий", – добавили в прокуратуре

Итоги проверки рассмотрели на Совете по этике Департамента по делам государственной службы. За допущенные нарушения руководитель Отдела реального сектора экономики Железинского района понес дисциплинарное наказание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Ранее эксперты рассказали, в каких городах Казахстана подешевели квартиры. При этом по итогам марта в стране замедлился рост цен на квадратные метры, представленные на вторичном рынке жилья.