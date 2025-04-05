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Происшествия

В Павлодарской области учитель несколько лет жил в квартире, предназначенной для сироты

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 10:58 Фото: pexels
Прокуратура Павлодарской области выявила множество нарушений при распределении государственного жилья в регионе, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Железинском районе квартиры передавали должностным лицам без предварительного решения жилищной комиссии и заключения договоров найма. Сформировалась практика по принципу "Заезжай и живи".

"К примеру, учитель Башмачинской школы с 2022 года занимал квартиру, предназначенную для ребенка-сироты. 70 арендаторов не исполняли свои обязательства по оплате арендных платежей, задолженность составила порядка 6,5 млн тенге. При этом местные исполнительные органы меры по взысканию платы не принимали", – рассказали в прокуратуре.

В других случаях государственное жилье передали третьим лицам. В списках очередников числились умершие граждане. А вот свободные квартиры нуждающимся не распределяли – на балансе акимата числились 65 жилых объектов, а в очереди были 209 человек.

"В селе Мынкуль пустуют четыре квартиры, в то время как в очереди на жилье числятся пять человек, среди которых многодетная семья, дети-сироты и представители социально уязвимых категорий", – добавили в прокуратуре

Итоги проверки рассмотрели на Совете по этике Департамента по делам государственной службы. За допущенные нарушения руководитель Отдела реального сектора экономики Железинского района понес дисциплинарное наказание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Ранее эксперты рассказали, в каких городах Казахстана подешевели квартиры. При этом по итогам марта в стране замедлился рост цен на квадратные метры, представленные на вторичном рынке жилья.

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Андрей Дюсупов
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