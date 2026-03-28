Свадебный автокортеж с грубыми нарушениями ПДД заметили в Таразе

27 марта 2026 года свадебный автокортеж устроил беспредел на дорогах Тараза. На грубые нарушения отреагировали полицейские, сообщает Zakon.kz.

В ДП Жамбылской области поделились, что на дорогах Тараза система видеонаблюдения зафиксировала грубое нарушение ПДД. На проспекте Жамбыла кортеж автомобилей, который сопровождал невесту в дом жениха, создал угрозу безопасности участников дорожного движения.

"Нарушения были незамедлительно пресечены полицейскими. В результате к административной ответственности привлечены девять водителей автомобилей марок Toyota, BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Audi и Lada. Всего составлено 13 административных протоколов. Нарушения касались создания аварийной обстановки, несоблюдения правил перевозки пассажиров, проезда перекрестков, а также нарушения правил маневрирования", – отметили полицейские.

Департамент полиции Жамбылской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и помнить, что безопасность на дороге зависит от ответственности каждого участника движения. Подобные факты находятся на особом контроле, а использование систем видеонаблюдения позволяет своевременно выявлять правонарушения и предотвращать возможные дорожно-транспортные происшествия.

