Не указывали стоимость товара: 14 предпринимателей наказали в Астане

Руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по Астане Нургали Егембердиев рассказал, как часто предприниматели реализуют товар без указания цен, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что на основании обращений покупателей 14 предпринимателей привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения законодательства страны о регулировании торговой деятельности.



"Они привлечены по части 4 статьи 193 КоАП "Реализация на территории РК без указания цены товара в тенге либо реализация товара, стоимость которого превышает оформленную ярлыком цену". Такое нарушение влечет штраф на субъектов малого бизнеса в размере 6, на субъектов среднего бизнеса – в размере 10, на субъектов крупного бизнеса – в размере 30 МРП. Таким образом, общая сумма штрафа составила 343 400 тенге", – отметил спикер.

При повторном нарушении в течение года после наложения административного взыскания по данной статье влечет штраф на субъекты малого бизнеса в размере 65, на субъекты среднего бизнеса – в размере 120, на субъекты крупного бизнеса – в размере 200 МРП.



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