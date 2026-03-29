Ямы вместо дорог: асфальт за миллиарды не выдержал зимы в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске после зимы восстановят 48 участков автомобильных дорог. На улицах города заменят свыше 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Со снегом в областном центре сходит асфальт с центральных автомагистралей, сетуют местные жители, передает Zakon.kz.

Как пишет 29 марта 2026 года телеканал "24KZ", с весенним потеплением растаял не только снег, но и асфальт, причем даже на центральных улицах Усть-Каменогорска. Глубокие ямы объехать крайне проблематично. Поэтому водители готовятся к сезонным расходам, и это прямое следствие дорожной обстановки – автомобили с пробитыми шинами и очереди на станциях технического обслуживания.

"Даже подвески внедорожников выходят из строя. После зимы в основном приезжают ходовую делать. Дороги ужасные – разбивается все", – рассказал автослесарь Михаил Шемелин.

В срочном восстановлении нуждаются даже участки, отремонтированные меньше двух лет назад. Это при том, что в 2025 году на обслуживание, в том числе ремонт автомобильных дорог Усть-Каменогорска, затратили свыше 8 миллиардов тенге.

Причем бюджет дорожных работ ежегодно растет в среднем на 20%, как и масштабы ремонтных кампаний. К качеству дорогостоящих ремонтов у водителей объективно много вопросов. Ускорить темпы дорожного ремонта местные власти не могут по техническим причинам.

Представители коммунальных организаций ссылаются на неблагоприятные погодные условия, резкие перепады дневных и ночных температур. Пока же дорожники оперативно латают ямы на асфальте, который при укладке стоил миллиарды тенге и якобы соответствовал всем стандартам качества.

"С наступлением строительного сезона начнется активная фаза дорожных работ во всех районах Усть-Каменогорска. В этом году средним ремонтом планируется охватить 48 участков, а гравийным ремонтом – 70 участков. В первую очередь работы пройдут на ключевых улицах. Уже сейчас ведутся подготовительные работы – закладка ям инертными материалами во всех районах города", – сообщила Амина Курманжанкызы, пресс-секретарь акима г. Усть-Каменогорска.

Пока же чиновники советуют автолюбителям запастись терпением. В мае в Усть-Каменогорске приступят к реконструкции дорожного полотна ключевой транспортной артерии – Иртышского моста. При этом представители акимата заверяют, что новые дороги прослужат не год, а как минимум несколько лет.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил активизировать реализацию новых автодорожных проектов, а также усилить контроль за качеством и безопасностью дорог.