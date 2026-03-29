#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Общество

Ямы вместо дорог: асфальт за миллиарды не выдержал зимы в Усть-Каменогорске

Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске после зимы восстановят 48 участков автомобильных дорог. На улицах города заменят свыше 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Со снегом в областном центре сходит асфальт с центральных автомагистралей, сетуют местные жители, передает Zakon.kz.

Как пишет 29 марта 2026 года телеканал "24KZ", с весенним потеплением растаял не только снег, но и асфальт, причем даже на центральных улицах Усть-Каменогорска. Глубокие ямы объехать крайне проблематично. Поэтому водители готовятся к сезонным расходам, и это прямое следствие дорожной обстановки – автомобили с пробитыми шинами и очереди на станциях технического обслуживания.

"Даже подвески внедорожников выходят из строя. После зимы в основном приезжают ходовую делать. Дороги ужасные – разбивается все", – рассказал автослесарь Михаил Шемелин.

В срочном восстановлении нуждаются даже участки, отремонтированные меньше двух лет назад. Это при том, что в 2025 году на обслуживание, в том числе ремонт автомобильных дорог Усть-Каменогорска, затратили свыше 8 миллиардов тенге.

Причем бюджет дорожных работ ежегодно растет в среднем на 20%, как и масштабы ремонтных кампаний. К качеству дорогостоящих ремонтов у водителей объективно много вопросов. Ускорить темпы дорожного ремонта местные власти не могут по техническим причинам.

Представители коммунальных организаций ссылаются на неблагоприятные погодные условия, резкие перепады дневных и ночных температур. Пока же дорожники оперативно латают ямы на асфальте, который при укладке стоил миллиарды тенге и якобы соответствовал всем стандартам качества.

"С наступлением строительного сезона начнется активная фаза дорожных работ во всех районах Усть-Каменогорска. В этом году средним ремонтом планируется охватить 48 участков, а гравийным ремонтом – 70 участков. В первую очередь работы пройдут на ключевых улицах. Уже сейчас ведутся подготовительные работы – закладка ям инертными материалами во всех районах города", – сообщила Амина Курманжанкызы, пресс-секретарь акима г. Усть-Каменогорска.

Пока же чиновники советуют автолюбителям запастись терпением. В мае в Усть-Каменогорске приступят к реконструкции дорожного полотна ключевой транспортной артерии – Иртышского моста. При этом представители акимата заверяют, что новые дороги прослужат не год, а как минимум несколько лет.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил активизировать реализацию новых автодорожных проектов, а также усилить контроль за качеством и безопасностью дорог.

Поделитесь новостью
Канат Болысбек
Читайте также
Дачники Усть-Каменогорска устали от грузовиков
06:40, 14 июня 2025
Дачники Усть-Каменогорска устали от грузовиков
18 улиц и 6 500 ям: в Усть-Каменогорске пересмотрели практику ремонта дорог
10:46, 20 июля 2023
18 улиц и 6 500 ям: в Усть-Каменогорске пересмотрели практику ремонта дорог
В Усть-Каменогорске ГАЗель провалилась под асфальт
07:22, 04 ноября 2023
В Усть-Каменогорске ГАЗель провалилась под асфальт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
19:05, Сегодня
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:18, Сегодня
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Арбитры из Казахстана примут участие на международных турнирах от УЕФА
17:51, Сегодня
Арбитры из Казахстана примут участие на международных турнирах от УЕФА
Определились соперницы казахстанских боксёрш на стартующем в Улан-Баторе чемпионате Азии
17:12, Сегодня
Определились соперницы казахстанских боксёрш на стартующем в Улан-Баторе чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: