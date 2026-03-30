#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Топ самых популярных имен 2026 года: как алматинцы называют своих детей

Фото: primeminister.kz
В филиале некоммерческого акционерного общества (НАО) "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы 30 марта 2026 года назвали рейтинг самых популярных имен, которые родители выбирают для новорожденных, сообщает Zakon.kz.

По данным органов РАГС (регистрация актов гражданского состояния), в 2026 году в Алматы зарегистрировано 8 900 актов о рождении, из них: 4653 – мальчики, 4247 – девочки.

В тройку самых популярных имен для девочек вошли: Айлин, Асылым, Томирис. Среди мальчиков наиболее востребованными стали: Мухаммед, Алан, Алихан.

Также среди часто встречающихся имен – Али, Әлем, Рамазан, Амир, Айсултан, Хамза, Медина, Сафия, Айым, Адия и Аяла.

"Сегодня родители при выборе имен стараются сочетать национальные традиции и современные тенденции. Сейчас все больше выбирают имена с глубоким смыслом, которые легко произносятся и приятно звучат. Это отражает сочетание национальной идентичности и современных трендов", – отметили в филиале НАО.

Там напомнили, что подать заявление на регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами: через центры обслуживания населения, портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня.

При этом услуга доступна и в проактивном формате: в течение суток после рождения ребенка матери поступает поздравительное SMS-сообщение с номера 1414 с пошаговыми инструкциями по оформлению необходимых документов, что позволяет получить услугу дистанционно, без посещения ЦОН.

В Бюро национальной статистики ранее назвали самые редкие в стране имена.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Почему Соболенко стала доминировать над Рыбакиной в WTA-туре
10:18, Сегодня
Почему Соболенко стала доминировать над Рыбакиной в WTA-туре
Казахстан неудачно стартовал на чемпионате Азии по боксу
09:54, Сегодня
Казахстан неудачно стартовал на чемпионате Азии по боксу
При каком раскладе сборная Казахстана может пробиться на ЕВРО-2026
09:53, Сегодня
При каком раскладе сборная Казахстана может пробиться на ЕВРО-2026
Казахстан объявил состав на чемпионат Азии по дзюдо
09:36, Сегодня
Казахстан объявил состав на чемпионат Азии по дзюдо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: