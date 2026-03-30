Топ самых популярных имен 2026 года: как алматинцы называют своих детей

В филиале некоммерческого акционерного общества (НАО) "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы 30 марта 2026 года назвали рейтинг самых популярных имен, которые родители выбирают для новорожденных, сообщает Zakon.kz.

По данным органов РАГС (регистрация актов гражданского состояния), в 2026 году в Алматы зарегистрировано 8 900 актов о рождении, из них: 4653 – мальчики, 4247 – девочки.

В тройку самых популярных имен для девочек вошли: Айлин, Асылым, Томирис. Среди мальчиков наиболее востребованными стали: Мухаммед, Алан, Алихан.

Также среди часто встречающихся имен – Али, Әлем, Рамазан, Амир, Айсултан, Хамза, Медина, Сафия, Айым, Адия и Аяла.

"Сегодня родители при выборе имен стараются сочетать национальные традиции и современные тенденции. Сейчас все больше выбирают имена с глубоким смыслом, которые легко произносятся и приятно звучат. Это отражает сочетание национальной идентичности и современных трендов", – отметили в филиале НАО.

Там напомнили, что подать заявление на регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами: через центры обслуживания населения, портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня.

При этом услуга доступна и в проактивном формате: в течение суток после рождения ребенка матери поступает поздравительное SMS-сообщение с номера 1414 с пошаговыми инструкциями по оформлению необходимых документов, что позволяет получить услугу дистанционно, без посещения ЦОН.

В Бюро национальной статистики ранее назвали самые редкие в стране имена.