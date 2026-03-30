Топ самых популярных имен 2026 года: как алматинцы называют своих детей
По данным органов РАГС (регистрация актов гражданского состояния), в 2026 году в Алматы зарегистрировано 8 900 актов о рождении, из них: 4653 – мальчики, 4247 – девочки.
В тройку самых популярных имен для девочек вошли: Айлин, Асылым, Томирис. Среди мальчиков наиболее востребованными стали: Мухаммед, Алан, Алихан.
Также среди часто встречающихся имен – Али, Әлем, Рамазан, Амир, Айсултан, Хамза, Медина, Сафия, Айым, Адия и Аяла.
"Сегодня родители при выборе имен стараются сочетать национальные традиции и современные тенденции. Сейчас все больше выбирают имена с глубоким смыслом, которые легко произносятся и приятно звучат. Это отражает сочетание национальной идентичности и современных трендов", – отметили в филиале НАО.
Там напомнили, что подать заявление на регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами: через центры обслуживания населения, портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня.
При этом услуга доступна и в проактивном формате: в течение суток после рождения ребенка матери поступает поздравительное SMS-сообщение с номера 1414 с пошаговыми инструкциями по оформлению необходимых документов, что позволяет получить услугу дистанционно, без посещения ЦОН.
В Бюро национальной статистики ранее назвали самые редкие в стране имена.