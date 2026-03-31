Общество

Документы из ЦОНа привезут домой: как воспользоваться услугой и сколько она стоит

документы, грузовая машина, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 13:28 Фото: Instagram/gov4c.kz
Казахстанцы все чаще выбирают доставку документов из центров обслуживания населения (ЦОНов) на дом. Об этом сегодня, 31 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации отметили, что сервис доставки документов на дом позволяет получать готовые документы без повторного визита в ЦОН и сегодня доступен во всех регионах Казахстана.

"Такой формат постепенно набирает популярность – за первые три месяца 2026 года с его помощью оформлено 426 доставок. Воспользоваться услугой можно при оформлении заявления – после готовности документы доставляют по указанному адресу. Это особенно удобно для тех, кто хочет сэкономить время или не имеет возможности лично прийти в центр обслуживания", – пояснили в пресс-службе НАО во вторник.

Уточняется, что оформить доставку предлагают сразу при подаче заявления.

"Достаточно указать адрес и оплатить услугу, после чего остается дождаться готовности документа. После готовности документа курьер связывается с получателем и, как правило, доставляет его в тот же день по указанному адресу. При вручении проводится идентификация по удостоверению личности и коду подтверждения", – рассказали в "Правительстве для граждан".

Курьерская доставка охватывает 15 государственных услуг. К ним относятся такие востребованные документы, как повторные свидетельства о рождении, браке, разводе и смерти, архивные справки, дубликаты документов об образовании, а также оформление апостиля и восстановление записей актов гражданского состояния.

Стоимость услуги зависит от региона и составляет:

  • в Алматы, Астане и Шымкенте доставка – 2061 тенге,
  • в остальных регионах – 1036 тенге.
"При этом весь процесс остается под контролем: отследить статус доставки можно в мобильном приложении "ЦОН". Это позволяет понимать, на каком этапе находится документ, без звонков и дополнительных обращений", – подчеркнули в госкорпорации.

Сервис был запущен в 2024 году и направлен на то, чтобы сделать получение документов более удобным для граждан, сэкономить их время и снизить необходимость лишних визитов в ЦОН.

О том, какие госуслуги можно получить в любом городе Казахстана, можете узнать здесь.

