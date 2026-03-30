Что рассказал блогер Дархан Жолшыбеков на допросе по делу Жанабыловых

В ходе судебного заседания 30 марта 2026 года по делу блогеров-супругов Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой допросили блогера Дархана Жолшыбекова, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос прокурора, Дархан Жолшыбеков сообщил, что проводил розыгрыши в 2024 году. На вопрос об обучении он ответил, что оно касалось электронной коммерции и разрабатывалось им самостоятельно. Также Жолшыбеков сообщил, что был привлечен к административной ответственности. Отвечая на вопрос о том, интересовались ли этим подсудимые, он отметил, что они общались, однако с того момента прошел год и подробности он не помнит.

Прокурор также ходатайствовал о разрешении огласить показания свидетеля, данные им в ноябре 2025 года, при ответе на вопрос: были ли разговоры с Жанабыловыми о лотереях и обучающих курсах, а также сообщал ли он им о возможных правовых рисках.

"Да, у нас действительно был разговор, Жанабылов Ерболат увидел в интернете, что у меня прошли судебные тяжбы. Он спросил, какое наказание мне дали, на что я ответил, что меня привлекли к административной ответственности. Я рассказал, что за эти розыгрыши меня вызвали сотрудники экономических расследований. Я с ним (Ерболатом Жанабыловым. – Прим. ред.) часто общался в это время", – озвучил прокурор ранние показания.

Блогер сказал, что не помнит, давал ли он ранее такие показания, однако допустил, что это возможно, и не отказывается от своих слов. Также он подтвердил, что следователь проводил допрос и фиксировал показания с его слов, и блогер не отказывается от своих слов.

Отвечая на вопросы прокурора, Дархан Жолшыбеков сообщил, что знаком с Асетом Акбаром и назвал его другом. По его словам, Акбар имел отношение к курсам как эксперт: к нему обращались за консультациями по вопросам закупки товаров из Китая, их поставки и выбора поставщиков. При этом Жолшыбеков уточнил, что Акбар не являлся разработчиком курсов.

В ходе допроса Жолшыбеков заявил об отсутствии неприязненного отношения к Жанабыловым, отметив, что конфликтов с Эльмирой Толегеновой не было. Однако с Ерболатом Жанабыловым ранее возникали разногласия "как между мужчинами", но потом они подружились. Он также подтвердил, что 29 марта 2025 года между ними произошел конфликт, который получил отражение в социальных сетях.

18 марта 2026 года в ходе судебного заседания по делу блогеров-супругов Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой суд постановил применить привод к свидетелям, не явившимся на процесс, несмотря на надлежащее уведомление. Это касается блогеров Дархана Жолшыбекова и Нурбека Нуртазы, известном как Justking.

16 марта 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов.

16 октября 2025 года заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, почему блогер Justking заплатил штраф, а дело супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой дошло до суда.