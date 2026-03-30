#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Общество

Что рассказал блогер Дархан Жолшыбеков на допросе по делу Жанабыловых

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
В ходе судебного заседания 30 марта 2026 года по делу блогеров-супругов Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой допросили блогера Дархана Жолшыбекова, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос прокурора, Дархан Жолшыбеков сообщил, что проводил розыгрыши в 2024 году. На вопрос об обучении он ответил, что оно касалось электронной коммерции и разрабатывалось им самостоятельно. Также Жолшыбеков сообщил, что был привлечен к административной ответственности. Отвечая на вопрос о том, интересовались ли этим подсудимые, он отметил, что они общались, однако с того момента прошел год и подробности он не помнит.

Прокурор также ходатайствовал о разрешении огласить показания свидетеля, данные им в ноябре 2025 года, при ответе на вопрос: были ли разговоры с Жанабыловыми о лотереях и обучающих курсах, а также сообщал ли он им о возможных правовых рисках.

"Да, у нас действительно был разговор, Жанабылов Ерболат увидел в интернете, что у меня прошли судебные тяжбы. Он спросил, какое наказание мне дали, на что я ответил, что меня привлекли к административной ответственности. Я рассказал, что за эти розыгрыши меня вызвали сотрудники экономических расследований. Я с ним (Ерболатом Жанабыловым. – Прим. ред.) часто общался в это время", – озвучил прокурор ранние показания.

Блогер сказал, что не помнит, давал ли он ранее такие показания, однако допустил, что это возможно, и не отказывается от своих слов. Также он подтвердил, что следователь проводил допрос и фиксировал показания с его слов, и блогер не отказывается от своих слов.

Отвечая на вопросы прокурора, Дархан Жолшыбеков сообщил, что знаком с Асетом Акбаром и назвал его другом. По его словам, Акбар имел отношение к курсам как эксперт: к нему обращались за консультациями по вопросам закупки товаров из Китая, их поставки и выбора поставщиков. При этом Жолшыбеков уточнил, что Акбар не являлся разработчиком курсов.

В ходе допроса Жолшыбеков заявил об отсутствии неприязненного отношения к Жанабыловым, отметив, что конфликтов с Эльмирой Толегеновой не было. Однако с Ерболатом Жанабыловым ранее возникали разногласия "как между мужчинами", но потом они подружились. Он также подтвердил, что 29 марта 2025 года между ними произошел конфликт, который получил отражение в социальных сетях.

18 марта 2026 года в ходе судебного заседания по делу блогеров-супругов Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой суд постановил применить привод к свидетелям, не явившимся на процесс, несмотря на надлежащее уведомление. Это касается блогеров Дархана Жолшыбекова и Нурбека Нуртазы, известном как Justking.

16 марта 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов.

16 октября 2025 года заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, почему блогер Justking заплатил штраф, а дело супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой дошло до суда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 марта
11:09, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 марта
Дело блогеров Жанабыловых: прокурору сделали замечание в суде
10:57, 18 марта 2026
Дело блогеров Жанабыловых: прокурору сделали замечание в суде
Дело Жанабыловых: суд постановил применить привод к отсутствующим свидетелям по делу
15:38, 18 марта 2026
Дело Жанабыловых: суд постановил применить привод к отсутствующим свидетелям по делу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
11:57, Сегодня
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
11:34, Сегодня
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
11:21, Сегодня
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
11:01, Сегодня
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: