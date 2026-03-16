8 автомобилей и 17 айфонов: прокурор рассказал об арестованном имуществе Жанабыловых
Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев перед началом судебного заседания рассказал об арестованном имуществе и сумме ущерба по делу. По его словам, арест наложен на 8 автомобилей Hyundai Elantra, 17 штук айфонов 16, зарегистрированных на ТОО "Жана бизнес".
"Также среди изъятого имущества – автомобили Lamborghini Urus и Lexus LX 600, принадлежащие одному из обвиняемых. Касательно жилья: у подсудимых, согласно материалам уголовного дела, имущество не зарегистрировано. Согласно проведенной экспертизе по уголовному делу, ущерб был выявлен на сумму 247 млн тенге. Это та сумма, которую они выручили незаконным путем", – озвучил Олжас Хайруллаев.
24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.
5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения считает, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.
Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела.
16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.
5 февраля 2026 года стало известно, что столичным Департаментом АФМ окончено расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств.