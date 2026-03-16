#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Общество

8 автомобилей и 17 айфонов: прокурор рассказал об арестованном имуществе Жанабыловых

Блогеры, суд, Жанабыловы , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 15:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 16 марта 2026 года, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент Zakon.kz.

Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев перед началом судебного заседания рассказал об арестованном имуществе и сумме ущерба по делу. По его словам, арест наложен на 8 автомобилей Hyundai Elantra, 17 штук айфонов 16, зарегистрированных на ТОО "Жана бизнес".

"Также среди изъятого имущества – автомобили Lamborghini Urus и Lexus LX 600, принадлежащие одному из обвиняемых. Касательно жилья: у подсудимых, согласно материалам уголовного дела, имущество не зарегистрировано. Согласно проведенной экспертизе по уголовному делу, ущерб был выявлен на сумму 247 млн тенге. Это та сумма, которую они выручили незаконным путем", – озвучил Олжас Хайруллаев.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения считает, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела.

16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров заведено уголовное дело.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 15:35
У блогеров Жанабыловых сменился адвокат

5 февраля 2026 года стало известно, что столичным Департаментом АФМ окончено расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: